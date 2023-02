Dal Reddito al Comune per iniziare a lavorare

Reddito di cittadinanza, sono ventidue i percettori cittadini che sono stati impiegati dal Comune dal 2021 a oggi. In particolare, parliamo di nove persone nello stesso anno, altrettante nel 2022 e quattro dall’inizio di quest’anno. Due i progetti in campo, proposti dall’ente, per coinvolgere i cittadini: la cura del verde e l’attività di ‘informazione, protocollo e archivio’. Le mansioni, in quest’ultimo caso, riguardano il potenziamento del servizio di ‘front office" del Comune, l’orientamento dei cittadini negli uffici competenti, le mansioni a supporto dei dipendenti comunali, il "potenziamento del servizio portineria", l’attività di supporto nell’archiviazione di documenti comunali, la sistemazione degli scaffali e archivi, e lo spostamento di volumi nelle varie sezioni. Il programma, la cui durata è di un anno, trova applicazione negli uffici della palazzina tecnologica, alla delegazione di Civitanova Alta e a palazzo Sforza. Quanto al progetto di cura del verde, si tratta di occuparsi della raccolta dei rifiuti abbandonati, del supporto alla manutenzione di parchi, orti sociali, litorali e spiagge, di un ausilio nella gestione di giornate alla sensibilizzazione dei temi socio-ambientali e nella manutenzione di strutture comunali e nelle attività di decoro urbano. Infine ci si adopera anche per distribuire i kit della raccolta differenziata e a pulire in caso di manifestazioni pubbliche. Allo stato attuale, i quattro percettori impiegati per otto ore alla settimana sono un uomo nato nel 1998 e tre donne, rispettivamente del 1995, del 1971 e del 1973. Lo scorso anno, invece, uomini del ’58, ’64, ’71 e ’89, con una donna nata nel ’78, erano impiegati nell’archivio. Mentre una donna del ’76, una del ’69, e due uomini, un 2002 e un 1965 si occupavano del verde. Lo stesso facevano anche un uomo del’73 e uno del ’78, insieme ad una donna del ’67 e una del ’69 nel 2021, mentre un uomo del ’63, uno del ’70 e tre donne, rispettivamente del ’63, del ’66 e del 1986 curavano l’archivio. Anche nel 2022 e nel 2023 l’impiego è stato di otto ore settimanali. "Nella scorsa legislatura – spiega il vicesindaco con delega al personale Claudio Morresi (nella foto) – ,da presidente del consiglio, sollecitai l’amministrazione affinché si integrasse i beneficiare del reddito nelle attività del Comune. Oggi sono lieto che siamo arrivati a questo punto e mi auguro che l’iniziativa si possa ampliare".

Francesco Rossetti