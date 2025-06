Dal rifugio di Monte Cavallo ai cimiteri di Fiordimonte e Aschio: via libera ai lavori

Semaforo verde dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione per la realizzazione del nuovo Rifugio di Montefiatone, autorizzando un contributo di 246.276 euro, a Monte Cavallo. Il nuovo rifugio sorgerà alle pendici del Monte di Cesure, dove attualmente si trova la struttura mobile, che verrà smontata per fare spazio alla nuova costruzione.

L’Usr ha poi approvato il progetto esecutivo per il risanamento conservativo del complesso cimiteriale di Fiordimonte, nel comune di Valfornace, per un contributo pari a 682.957 euro. Approvato anche il recupero del cimitero della frazione di Aschio, a Visso, per cui è stato concesso un contributo di 480.000 euro.