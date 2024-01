Dal sindaco al consiglio dei ragazzi: ecco la squadra di Tolentino

È Giulia Damiani il nuovo presidente del Consiglio comunale dei ragazzi, a Tolentino. Ciò è stato ufficializzato giovedì, nella sala riunioni dell’Assm, dove si è appunto riunito il Consiglio comunale dei Ragazzi di Tolentino per la seduta di insediamento. A presiederla è stato il presidente senior del Consiglio comunale, Alessandro Massi Gentiloni Silverj, che dopo aver dato il benvenuto ai ragazzi e augurato a tutti un proficuo lavoro, ha dato inizio alla votazione segreta. Il consigliere Filippo Pisani ha comunicato il nome del candidato alla carica di presidente che, come da regolamento, per questo mandato spettava un alunno dell’Istituto Don Bosco. Quindi dopo la votazione, all’unanimità, è risultata eletta come nuovo presidente del Consiglio comunale Giulia Damiani. Il neo presidente, dopo aver indossare la fascia, ha fatto l’appello dei presenti. E la seduta è poi proceduta con il giuramento del nuovo sindaco baby. Quindi, oltre a lei, il Consiglio comunale dei ragazzi è ora composto da: Giulia Semmoloni sindaco Lucatelli, Samuele Cicconetti vicesindaco e assessore all’Istruzione e Gemellaggi Don Bosco, Luca Brandi assessore Lavori pubblici e trasporti Lucatelli, Matteo Pasetti assessore all’Ambiente e Decoro urbano Lucatelli, Leonardo Cingolani assessore alla Cultura, Spettacolo e Turismo Lucatelli, Asia Cassandra Cervigni assessore al Territorio e Rigenerazione urbana Lucatelli, Alessandro Shurdhaqi assessore alle Politiche sociali Don Bosco e Francesco Svampa assessore allo Sport Don Bosco. Questi, invece, i consiglieri comunali: Elena Belli, Nicolas Vissani, Filippo Migliorelli, Maria Stella Ladisa, Tommaso Paparoni, Mattia Bartolozzi, Lucio Pelletta, Filippo Pisani, Sofia Cesari, Viola Vagni, Dionis Ago, Francesco Losavio, Emily Passarini, Andrea Pascucci, Camilla Antinori, Suan Paolini, Matilde Rossetti, Luigi Cegna, Rita Speranza Emiliano. La prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi si è conclusa con i discorsi ufficiali da parte del nuovo presidente Damiani e del nuovo sindaco Semmoloni, e a seguire i saluti del sindaco Mauro Sclavi, del presidente Alessandro Massi Gentiloni Silverj e dell’assessore all’Istruzione Elena Lucaroni. Tutti e tre hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa, quale strumento privilegiato per consentire una reale e concreta partecipazione democratica delle giovani generazioni che sono chiamate a formulare proposte con l’Amministrazione.