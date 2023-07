Dal sindaco pagelle con voti alti al personale

di Lorena Cellini

Sua eccellenza il dipendente comunale di Civitanova. Tutti promossi nel personale di palazzo Sforza, la maggioranza con il voto ‘eccellente’, e si divideranno un premio 232.000 euro. Nessuna insufficienza nella relazione sulle performance amministrative 2021 approvata dalla giunta, una sorta di ‘pagella’ fatta per rendicontare il lavoro svolto a palazzo Sforza rispetto a risorse e obiettivi programmati. Il report arriva con quasi due anni di ritardo nonostante il decreto Brunetta (Renato, ex ministro della Pubblica amministrazione, ndr) lo imponga ogni anno entro il 30 giugno. La valutazione del personale viene effettuata dai dirigenti apicali dei vari settori, che testano anche i funzionari di posizione organizzativa e di alta professionalità. E’ invece il sindaco a giudicare i dirigenti, si esprime su proposte formulate dal Nucleo di valutazione (Giorgio Giorgi) e attribuisce i punteggi, tarati su cinque i livelli: eccellente 90100 punti, buono tra 8089 punti, discreto tra 7079 punti, sufficiente tra 6069 punti e insufficiente fino a 59. Ad essi è correlato il pagamento di compensi incentivanti: il 100% con eccellente, il 65% con buono, il 30% con discreto e zero se sufficienti o insufficienti. A Civitanova voti massimi per i 12 dirigenti che incasseranno il premio pieno. Tra i 190 dipendenti gli ‘eccellenti’ sono 158, il ‘buono’ è andato a 30 di loro e 2 si sono fermati a ‘discreto’. L’ammontare del compenso da dividere – dati della sezione Trasparenza del Comune – è 232.943 euro: 179.824 euro per il personale di categoria A e D, 24.288 euro per le posizioni organizzative e di alta professionalità e 28.830 euro per i dirigenti. La relazione è firmata dal segretario generale Sergio Morosi che conclude: "La situazione che emerge dai report evidenzia nel complesso, anche per il 2021, buone performance dei servizi, garantite da professionalità e dedizione del personale assegnato che, pur in un contesto di continua contrazione delle risorse e nonostante le sempre crescenti difficoltà logistico-operative vieppiù evidenziate nel periodo emergenziale Covid, sono riuscite a garantire il perseguimento della maggior parte degli obiettivi assegnati e, nel complesso, la piena funzionalità dell’ente. Si può affermare che la performance assicurata dai servizi interni e di staff ha consentito un buon funzionamento dell’ente in tutte le sue articolazioni; sia i servizi online, sia quelli rivolti alle persone che alle imprese, sono riusciti anche nel 2021 ad assicurare un buon livello generale di soddisfazione dell’utenza".