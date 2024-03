Dal sisma, sviluppo e ripartenza. Le zone interne sotto i riflettori

Il Pd Marche chiama a raccolta la società civile con il forum "Aree interne", sabato all’Abbadia di Fiastra. A partire dalle 9.30 si susseguiranno tavole rotonde, interventi e panel in cui si discuterà delle problematiche delle zone interne sotto i profili economici, ambientali e culturali con un focus sul tema della ricostruzione post sisma. Chantal Bomprezzi, segretaria del Pd Marche, racconta: "L’evento nasce dall’idea discutere su un tema centrale, su cui anche la segretaria Elly Schlein si sta concentrando, ossia quello delle aree interne. Attraverso dei tavoli di lavoro dedicati, in cui ognuno potrà portare il suo contributo, cercheremo strategie per contrastare le disuguaglianze territoriali, mettendo in rete, con un approccio umile e aperto, idee e proposte. Abbiamo ricevuto la disponibilità a partecipare di ospiti autorevoli provenienti da ambiti svariati come cultura, ambiente, terzo settore, sindacati e imprenditoria. Sulla ricostruzione avremo tra gli altri Neri Marcorè e Giovanni Legnini". Angelo Sciapichetti, referente provinciale, sottolinea l’importanza della tappa all’Abbadia per il partito e per il territorio maceratese: "Tratteremo un tema fondamentale per le Marche. È importante ascoltare anche persone che non appartengono al Pd che possono contribuire al dibattito. Sulla ricostruzione ascolteremo anche l’ex commissario Legnini, che venne sostituito per scelta politica, non tecnica. Aveva svolto un lavoro certosino, complesso e delicato". Marco Belardinelli, responsabile organizzazione del Pd Marche, ha sottolineato: "Legnini è stato l’ultimo a pubblicare report e dati ufficiali anche sulla ricostruzione, anche privata. Aggiornamenti periodici su come vada oggi non ci sono più forniti. Il discorso sulle aree interne è una battaglia che va avanti fin dalle scorse elezioni regionali". Rodolfo Frascarello, responsabile organizzativo del Pd Macerata, ha detto: "Tra i partecipanti numerosi saranno i sindaci. Il partito vuole dare loro una mano. Non facendo parte della filiera istituzionale, a destra, sono spesso tagliati fuori. Offriamo a tutti l’opportunità di dialogare e portare proposte, sopratutto su tematiche dove i maceratesi, per via del terremoto, sono in prima linea". Ninfa Contigiani, consigliera comunale, asserisce: "Il Pd si mette al servizio della comunità cercando opportunità di sviluppo. Vogliamo offrire una direzione che chi governa il territorio non sta proponendo".