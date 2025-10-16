Dal teatro a Villa Ficana. Tre giorni di Marchestorie

Al via la quinta edizione del Festival Marchestorie – Poesia di teatri, il festival della Regione con la direzione artistica di Paolo Notari, che animerà Macerata da venerdì a domenica. Al centro il legame tra i poeti marchigiani e i loro borghi con la forma d’arte "poesia di teatri".

Si parte domani alle 17 all’ABF Hub Educativo di Sforzacosta con il "Poetry reading" di sette poeti di area geografica simile ma generazioni diverse. Sabato, all’Ecomuseo di Villa Ficana alle 16, passeggiata patrimoniale alla scoperta di borgo, Casa Museo, Officina dei Mestieri e Casa Montanari (evento gratuito dell’associazione Gruca). Alle 18, al Centro Visite Ecomuseo Villa Ficana, taglio del nastro per la mostra "Parole di terra. La poesia popolare tra mito e quotidiano" (a cura delle associazioni OZ e Gruca). La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre.

Alle 19 aperitivo riservato ai partecipanti dello spettacolo successivo (su prenotazione); alle 20.30 "La Sibilla in versi", racconto teatrale e partecipato con Tea Fonzi. Domenica alle 15.30 passeggiata patrimoniale, mentre alle 17, nella piazzetta di Villa Ficana, "Na parola e ‘no stornello – Voce alla terra marchigiana", incontro con Cesare Angeletti "Cisirino" e con il duo folk "La Campagnola" (evento gratuito). Dalle 18.30 alle 20 degustazione gastronomica con senza;rete e Birracca (a pagamento).

In conclusione, alle 21 al Lauro Rossi, due appuntamenti a ingresso libero (biglietti da ritirare al teatro fino a esaurimento posti): la conferenza-spettacolo "Raccontare il territorio: tra le voci del teatro Lauro Rossi e la memoria di Villa Ficana" a cura di Tea Fonzi, e lo spettacolo "Orfeo, le Selkies e mi Nonnu" delle 21.30, dell’associazione Lagrù e Cesare Catà.