Dal teatro Rossini allo Sferisterio. Sei serate con Civitanova Danza

Si apre il sipario sulla 32esima edizione di Civitanova Danza, che dal 27 giugno al 30 luglio proporrà sei serate con artisti italiani e internazionali in scena nei vari teatri cittadini. In un secondo momento, segnatamente dal primo al 4 ottobre, si terrà anche la "Nid Platform 2025", una piattaforma della danza italiana che vedrà all’opera 400 artisti in ulteriori venti esibizioni, con il programma ancora da definire. Il direttore artistico di Amat, Gilberto Santini, ha svelato il programma del festival ieri in conferenza stampa.

Si parte, dunque, il 27 giugno con "Sol Invictus". Appuntamento alle 21.30 al teatro Rossini, con il ritorno del coreografo franco-algerino Hervé Koubi e diciotto interpreti in scena. Il 12 luglio ecco il "Festival nel festival": alle 20, teatro Cecchetti, avvio con "Pas de Cheval", duetto coreografato da Andrea Costanzo Martini che "indaga il parallelismo tra il cavallo e il danzatore". Alle 21, invece, l’arte si sposta al Rossini. "Brother to brother. Dall’Etna al Fuji" di Roberto Zappalà celebra il legame tra danza e musica attraverso l’incontro con i percussionisti Munedaiko. Il tris alle 23, all’Annibal Caro, dove il pubblico assisterà ad "Asteroide" di Marco D’Agostin, omaggio alle storie d’amore che finiscono improvvise come un asteroide.

Si proseguirà il 18 luglio (21.30 al Rossini) con l’anteprima nazionale "Sulla leggerezza" di Virgilio Sieni. Quindi, il 23 luglio (ore 21) la trasferta all’Arena Vitali di Fermo con "Seasons. Oltre le Stagioni" di Kataklò, con il compositore Max Richter che mescolerà i concerti per violino di Vivaldi con sonorità classiche e moderne. Il 29 luglio, ecco un’altra sortita, stavolta allo Sferisterio di Macerata: in scena ,"Carmen. Flamenco" della Compagnia Antonio Gades. Il 30 luglio, gran finale al Rossini con "Tao Dance Theater" (21.30), una compagnia di danza cinese che proporrà due differenti coreografie.

Durante la presentazione, plausi da parte del sindaco Fabrizio Ciarapica con l’assessore Caldaroni e il cda dei Teatri, Maria Luce Centoni, Agnese Biritognolo ed Armando Lazzarini. Partecipe anche la presidente dei commercianti di "Centriamo", Debora Pennesi, che ha fatto riferimento a una futura iniziativa realizzata in collaborazione con il festival, ma il programma "verrà svelato prossimamente". Per info e biglietteria: 0733.812936, 071.2072439 e circuito vivaticket.