Dal trasloco della scuola ai cantieri infiniti "Ormai il nostro è un quartiere fantasma"

di Chiara Gabrielli Non solo un bar, ma per tanti il punto di riferimento del quartiere: qui, generazione dopo generazione, famiglie e gruppi di amici si sono dati appuntamento per un pomeriggio o una serata insieme al Campo dei Pini e poi via, a prendersi un gelato, un caffè, una birra al bar che è stato prima di Vittorio e poi del figlio Andrea Ciccioli. Ora in tanti si fermano davanti alla saracinesca abbassata, il rischio da scongiurare, a sentire residenti e commercianti, è che questo si trasformi in un quartiere fantasma, dopo terremoto, pandemia e lavori. "È veramente un peccato che abbia chiuso – il commento di Federica Stefoni e Lucia Paolini della Immobiliare Deluxe –. Tutte le mattine andavamo a fare colazione lì. Quel bar ha un potenziale enorme, con tutto quello spazio esterno. Ma il Covid ha inciso moltissimo. È triste vedere che la zona si stia svuotando di servizi, una volta si andava al Campo dei Pini per stare con gli amici, era un punto di ritrovo per le comitive e il quartiere era pieno di gente e di giovani". "Ora qui vivono più che altro pensionati – spiega Riccardo Vincenzetti, del tabacchi di viale Carradori –....