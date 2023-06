Dal videomapping in piazza alla "Notte di Vita" Il cartellone estivo di Corridonia entra nel vivo

È pronta ad accendersi l’estate di Corridonia con un’offerta ricca e variegata che spazierà dall’arte alle rievocazioni storiche, dagli appuntamenti musicali alle serate di teatro, senza dimenticare la notte di vita. "Un calendario punteggiato da eventi organizzati da Comune e associazioni – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli – che comprende iniziative civili e religiose, a cavallo del periodo delle festività patronali". Sono infatti già partiti i festeggiamenti dei santi patroni Pietro e Paolo con il taglio del nastro dell’esposizione di arte contemporanea "Il Mito, La Memoria" al Cag "Pippo per gli amici", e della mostra alla Palazzina Liberty sui lavori dei laboratori didattici dei bimbi. "Con grande soddisfazione vedremo piazza Corridoni trasformata in palcoscenico, per uno spettacolo di Videomapping realizzato dall’Accademia di belle arti di Macerata, in occasione del 50° anniversario della storica istituzione – ha annunciato il primo cittadino –. Lo spettacolo, appositamente studiato dagli studenti per la nostra città, sarà rappresentato dal 7 all’9 luglio". Protagoniste saranno le consuete sagre: della pizza nella zona industriale e della birra a San Claudio. "Il 27, 28 e 29 giugno si svolgeranno degli eventi organizzati da parrocchia e Comune per il patrono, come la messa in piazza officiata dal vescovo Sandro Salvucci. Luglio vedrà la presenza di ospiti come Paolo Crepet a Villa Fermani il giorno 11 e uno spettacolo di grande spessore, l’Antigone, all’Abbazia di San Claudio il 28. Il primo luglio torna a Villa Fermani, "Racconti sotto le stelle" dell’associazione Equilibri, il 5 in piazza Corridoni ci sarà la musica del dj Nicola Pigini, e per il 21 è confermata la Notte di Vita. Iniziative diverse che hanno visto il patrocinio o l’organizzazione diretta dell’ente, un grande sforzo che è stato possibile grazie alla collaborazione delle associazioni, che ringraziamo".

Diego Pierluigi