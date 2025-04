Dal virtual tour al libro "Intrecci". Il progetto sull’arte della tessitura

"Tessere la tela" è un diffuso modo di dire che significa mettersi in relazione per un progetto comune, una cooperazione tra persone, aziende, perfino tra Stati. E proprio alla plurimillenaria arte della tessitura è dedicato il progetto "Techne", appena avviato in collaborazione tra le Università di Macerata e di Ancona insieme al Museo della tela di Macerata. All’interno del museo, a due passi dalla Sferisterio, sono stati presentati i primi risultati alla presenza del rettore John McCourt, che ne ha sottolineato, oltre alla valenza scientifica, anche il valore culturale e di promozione per il territorio. Il primo lavoro nato in stretta connessione con il Museo della tessitura di Macerata e di Appignano, diretto da Maria Giovanna Varagona, è un "virtual tour", che presto sarà liberamente accessibile in internet, oltre che da una postazione dedicata all’interno del dipartimento di Studi umanistici dell’università di Macerata. Il video mostra tutte le fasi della produzione dei tessuti, spiegando l’uso degli attrezzi usati sin dall’antichità e le caratteristiche delle singole parti dei telai. In contemporanea con il virtual tour è stato pubblicato un volume, curato dalle professoresse Simona Antolini e Jessica Piccinini, edito dalla Eum, che raccoglie studi sul tessile e la tessitura nel Mediterraneo antico ed ha come titolo "Intrecci", nome che richiama la tecnica della tessitura ma anche collegamenti con altre discipline. Il libro, infatti, intreccia competenze diverse, che coinvolgono l’archeologia, la letteratura antica, il diritto romano e la storia economica. Il progetto "Techne" – ha dichiarato Simona Antolini, docente di storia romana ed epigrafica latina, nonché presidente della casa editrice d’ateneo – intende svilupparsi mettendo in dialogo tecniche di lavorazioni antiche con il contemporaneo, per arrivare a costituire anche una rete di musei di impresa delle produzioni di tradizione storica. Un progetto che potrà inserirsi nel settore del turismo culturale.

a. f.