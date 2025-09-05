D’Alessandro prova il salto in Regione: "La città non è più una Cenerentola"

"Sarà una campagna elettorale non solo sui social, ma anche diretta perché a me piace molto il rapporto con la gente, guardarsi in faccia, ascoltare". Francesca D’Alessandro, vicesindaca di Macerata e assessore ai Servizi sociali, fa parte dei candidati per le elezioni regionali che Fratelli d’Italia propone per la provincia. "Macerata, la nostra città – dice Pierfrancesco Castiglioni, coordinatore cittadino di FdI – vede in lista due candidati a consigliere regionale che la rappresentano. Ho qui al mio fianco Francesca D’Alessandro, ma parlerò anche con riferimento all’altro candidato, Simone Livi, che oggi non è potuto essere presente. Entrambi rappresentano il volto di un impegno concreto, di una dedizione e di una passione autentica. Il Partito maceratese sostiene entrambi perché crede nella visione comune e nelle loro capacità. Non sono candidati improvvisati, ma rappresentano l’impegno costante e la passione di chi ha sempre lavorato per il bene comune". D’Alessandro ripercorre il suo cammino. "Incomincia – ricorda la vicesindaca – con un percorso civico, con un impegno verso i più fragili consapevole che quando sono tutelati i loro diritti sono tutelati quelli di tutti. Rivolgo molta attenzione ai problemi della famiglia essendo una madre che conosce i problemi che le famiglie vivono ogni giorno. La politica di Acquaroli è diretta verso i servizi, le infrastrutture". È alta la percentuale di anziani nella popolazione. "I cambiamenti sono veloci e il centrodestra sta pensando a dare quei servizi indispensabili. Il futuro è nella domiciliarità della cura perché stare a casa è già un beneficio. A Macerata abbiamo lanciato il progetto del Condominio solidale che tanto successo ha riscorso e che pensiamo di ampliare". In questi anni Macerata ha acquistato terreno. "Per 25 anni – ricorda D’Alessandro – Macerata è stata la Cenerentola delle Marche, ma grazie ad Acquaroli sta acquistando di nuovo quel ruolo che le compete, un capoluogo forte è di grande aiuto per il territorio". Il nome di D’Alessandro non figurava tra quelli promossi dal direttivo provinciale, poi è rientrata in gioco dopo i passaggi a livello nazionale del partito. "Sono dinamiche – spiega la candidata, insegnante – sulle quali non mi soffermo. Sono posizioni che non scalfiscono l’armonia che c’è in FdI". Magari c’è stato spazio a un po’ di delusione quando a livello provinciale sono emerse le proposte di altre candidature femminili. "Da parte mia nessuna delusione, mi metto al servizio del partito – dice – a seconda delle necessità dei momenti. Può darsi che il partito abbia ragionato che Macerata c’è una figura, come la mia, apicale a livello istituzionale e abbia fatto poi questa scelta". Al fianco di D’Alessandro c’è stato l’assessore Paolo Renna. "A noi – dice l’esponente di FdI – piacciono le sfide, cinque anni fa in città ne abbiamo raccolta una a cui pochi credevano, ora noto una voglia di continuità in Regione".