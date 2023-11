Dall’8 dicembre un modo unico di vivere le festività natalizie

Dall’8 dicembre al via il cartellone "Rendiamo unico il Natale", la serie di iniziative del Comune di Treia per festeggiare il periodo più magico dell’anno. Un Natale da rendere unico grazie alla voglia di condividere momenti insieme. Si prepara così Treia a vivere la festa più attesa da grandi e piccini. Sono tanti gli appuntamenti legati alla tradizione, ma anche novità a partire dall’8 dicembre. In questa data, dalle 15, si svolgerà la tradizionale Fierucola: nella frazione di Chiesanuova ci saranno espositori delle Eccellenze Bioregionali, esempio di ecosostenibilità locale, favorendo lo sviluppo delle opportunità di lavoro creativo, in sintonia con il bioregionalismo, in chiave ambientale, antropologica e di economia solidale. La festa dell’Immacolata da sempre segna anche il momento dell’accensione delle luci di Natale che, a partire dal pomeriggio decoreranno la città fino al 6 gennaio. Dopo l’appuntamento col primo spettacolo della stagione teatrale, la commedia "Donne in pericolo", il 15 dicembre sarà la volta della commedia dialettale, a Santa Maria in Selva, "A Notte de Natà" (che replicherà il 5 gennaio alla chiesa del Santissimo Crocifisso). Sabato 16 dicembre, alle 16, tutti all’inaugurazione della "Via del Natale", organizzato dalle scuole e l’Anteas, poi alle 21, nella chiesa di San Filippo, si svolgerà il concerto dei Pueri Cantores. Il giorno successivo, alle 17, "Il Natale della pro Loco" nel centro storico, per rendere ancora più unico ogni momento. Il 23 dicembre a teatro tocca al concerto dei Sambenè e Ars Live. Il giorno di Santo Stefano alle 9 si parte dal centro storico per la Corsa di Babbo Natale dell’Avis, mentre nel pomeriggio torna la tradizione del presepe vivente al SS.Crocifisso. L’anno nuovo inizierà il 2 gennaio con la Fiera di Capodanno e la fagiolata con le cotiche per tutti. Si chiude il 6 gennaio col presepe vivente che questa volta vedrà anche l’arrivo dei Magi. Non mancheranno le recite scolastiche, lo spettacolo delle scuole medie (il 23 dicembre) e, ad arricchire il calendario natalizio, ci sarà anche lo spettacolo della stagione teatrale in programma per il 22 dicembre: "Cetra…una volta".

Gaia Gennaretti