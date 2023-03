"Dalla banda ai palchi di tutto il mondo"

di Giorgio Giannaccini

"La mia grande occasione si presentò in modo davvero inaspettato: in Qatar era previsto il concerto di Luciano Pavarotti, ma pochi giorni prima lui ebbe un grave lutto in famiglia. Allora, per non cancellare lo spettacolo, gli organizzatori si misero a cercare un direttore d’orchestra rigorosamente europeo. Un amico egiziano gli fece il mio nome, e così feci un debutto da sogno". A raccontarlo è il maestro di musica David Crescenzi, 54 anni, affermato direttore d’orchestra che ormai da 25 anni è assoluto protagonista nei teatri più importanti del mondo. Portorecanatese doc, rappresenta indubbiamente uno dei più grandi orgogli della città, perché è proprio là che la sua grande carriera è partita, per poi spiccare il volo tra Il Cairo, Budapest, Bucarest, Duisburg, Dusseldorf, Qatar e Mosca, solo per citare alcuni dei più importanti palcoscenici che ha calcato.

Maestro Crescenzi, come sta e a quali progetti sta lavorando?

"Sono state giornate molto impegnative, ho diretto prima il ‘Nabucco’ in Romania, poi sono volato a Dusseldorf e quindi sono tornato in terra romena, dividendomi tra le prove de ‘Il Trovatore’ e ‘Le Nozze di Figaro’. Insomma, giorni molto frenetici".

Da quanti anni gira il mondo come direttore d’orchestra?

"Ormai dalla fine degli anni Novanta, ma la mia passione è nata proprio a Porto Recanati da bambino. Cominciai con i corsi di orientamento che teneva la banda cittadina, suonando la tromba, e presto mia accorsi che avevo una facilità di apprendimento superiore agli altri, tutti rimanevano sempre indietro rispetto a me. Allora il passo fu breve: a 13-14 anni mi iscrissi al conservatorio di Fermo, studiando pianoforte e anche la composizione musicale".

Ma come è capitata l’opportunità di esibirsi fuori dall’Italia?

"Molti compositori italiani hanno fatto la storia della musica classica, perciò nei teatri esteri cercano sempre un pianista che sia solo italiano. Inoltre, per diversi anni, feci da assistente del direttore d’orchestra in Egitto. Ma devo tanto a quel debutto incredibile in Qatar, perché nonostante dovetti dirigere un’orchestra con 140 musicisti più 100 coristi, andò benone. Da lì sono arrivate le chiamate per dirigere poi a Bucarest, Budapest e nei maggiori teatri della Germania. Ora Bucarest è la mia base operativa: da qualche tempo insegno al conservatorio di Cluj e sto facendo un dottorato in musicologia".

Chi sono i suoi compositori preferiti?

"Puccini e Verdi, perché la loro musica arriva diretta al cuore. Puccini ai suoi tempi era già in avanti e direi che oggi è ancora attuale. Come melodia potrebbe essere un Lucio Dalla".

Ma la musica è entrata così a fondo nel suo cuore, che ha poi sposato il soprano Rasha Talaat, anche lei affermata a livello internazionale..

"La conobbi in Egitto che avevo 30 anni, era giovane e studiava al conservatorio. Me la presentarono degli amici e la invitai a un mio concerto. Cominciò tutto per gioco, ma nacque l’amore e dunque il matrimonio".

Nella sua Porto Recanati ci torna mai?

"Solo una quarantina di giorni all’anno, tra Natale e l’estate, per stare insieme a mio padre che ha più di 90 anni. Amo la mia città e seguo sempre le vicende cittadine. Quest’estate non mancherò di esibirmi all’arena Gigli con la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana".