Dalla Brianza a San Severino per la grande Festa di comunità nata nel segno del terremoto

Festa di comunità per la parrocchia di San Severino vescovo che domenica ha ricevuto in visita gli amici della parrocchia di Arosio, del vicariato di Cantù, in Brianza (foto). Tra le due realtà è nata una profonda amicizia dopo il sisma del 2016. La cittadina di Arosio ha donato all’oratorio Don Orione di San Severino un container di 100 metri quadrati che ha potuto accogliere le attività parrocchiali che il sisma aveva interrotto. Non solo, perché il Decanato aveva reso possibile un gemellaggio di una scuola lombarda con l’istituto comprensivo Tacchi Venturi. Nel santuario della Madonna dei Lumi si è tenuta anche una messa con il cardinale Edoardo Menichelli, vescovo emerito di Ancona-Osimo. Nel pomeriggio le due delegazioni hanno fatto visita alle monache Clarisse di Santa Chiara. Ad accompagnare il gruppo di Arosio, la settempedana Rosanna Tomasetti, trasferitasi in Lombardia una quarantina di anni fa e molto attiva in parrocchia. Presenti il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, il sindaco di Arosio Alessandra Pozzoli, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e numerosi settempedani.

g.g.