Dalla cappelleria all’abbigliamento: "Ena", ben 101 anni di successo

Viviamo in un tempo in cui per le attività commerciali sopravvivere è davvero una sfida. Ci sono però dei negozi che vanno avanti con successo, come quello settempedano Ena, aperto nel 1922, arrivato alla quarta generazione è appena rinnovato. "La storia di questo negozio - racconta Marialaura Moscatelli - mi è stata tramandata da mia suocera, Ena. Lei è stata la titolare di seconda generazione. I genitori erano migrati in Argentina e lì il papà aveva il sogno di comprare un negozio nella piazza di San Severino. Con i primi soldi guadagnati fece acquistare questo locale e hanno aperto. Inizialmente era una cappelleria americana. Poi, negli anni ‘50, all’età di 17 anni, è subentrata mia suocera dopo aver perso la mamma ed è diventata la titolare. Il negozio ha avuto la prima trasformazione. Vendeva valige, corredi, intimo. Poi, appena finita l’università sono entrata io, affiancandola a partire dall’85. Ci siamo specializzate nell’intimo e sull’abbigliamento. Infine, da sei anni è arrivato anche mio figlio Filippo". Filippo Bassano rappresenta la quarta generazione e la sua impronta si nota già: "Ho voluto affiancare mia madre non solo perché questa è l’attività di famiglia ma anche perché mi piace il settore. Ho voluto togliere quell’impronta che il negozio aveva, ovvero quella di rivolgersi soprattutto alle signore. Ho voluto introdurre dei marchi e prodotti che fossero adatti per giovani donne e una linea cerimonia. E poi ho organizzato degli shooting per avere materiale da pubblicare sui social ed è cambiata un po’ anche la clientela". Il centenario è stata l’occasione per rinnovare il locale e valorizzare tutti gli spazi. "Bisogna investire, i clienti ti scelgono se offri qualità. Diciamo che il nostro è un bel connubio: mia mamma mantiene le clienti storiche ed io cerco di portarne di nuove". Così sono state superate le difficoltà, in particolare le chiusure imposte dal Covid: "È stato ed è importante avere clienti fidelizzati.Ci muoveremo ancora di più sui social e speriamo di rivitalizzare anche questa bellissima piazza".

Gaia Gennaretti