Dalla chimica al diritto, collaborazione tra Ordine degli avvocati e Unicam

Dalla chimica al diritto, nasce una nuova collaborazione di ricerca e lavoro tra Ordine degli avvocati e Università di Camerino. Il protocollo sarà firmato domani al Chip, il "Chemistry Interdisciplinary Project", cioè il nuovissimo centro di ricerca dell’ateneo, dalla presidentessa dell’Ordine Maria Cristina Ottavianoni e dal rettore Claudio Pettinari. L’idea era nata a dicembre del 2020, in occasione di una visita al laboratorio da parte degli avvocati, del presidente del tribunale Paolo Vadalà e del procuratore Claudio Rastrelli. "Unicam mette a disposizione le sue professionalità e i suoi laboratori all’avanguardia per le analisi chimiche che possano essere utili nella professione forense in vari settori come quello alimentare, gli stupefacenti, i pesticidi – spiega l’avvocato Rosella Gaeta, che con il professor Francesco Rizzo di Unicam è stata referente del progetto per conto dell’Ordine –. Ma oltre alle consulenze per le analisi, ci sarà una collaborazione anche con la facoltà di giurisprudenza sia per le attività di formazione con iniziative di interesse comune, sia per gli stage negli studi legali". Il testo dell’accordo consente una ampia collaborazione tra gli avvocati dell’albo maceratese e le varie facoltà. La sottoscrizione del protocollo è prevista per domani a mezzogiorno al Chips a Camerino, e questo passaggio sarà anche l’occasione per mostrare questa struttura agli avvocati, che difficilmente potrebbero avere avuto modo di visitarla e conoscerla. Il professor Riccardo Pettinari, con il rettore Claudio Pettinari, mostrerà ai presenti le potenzialità del centro di ricerca, davvero sorprendenti. L’accordo avrà una validità di cinque anni, e mira a favorire la costruzione di un solido ponte tra l’ordine forense e Unicam, con occasioni di formazione scientifica, culturale e professionale degli studenti e degli avvocati, ma anche a tutta la cittadinanza.

Paola Pagnanelli