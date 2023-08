Dalla città alta al mercato ittico, a Civitanova c’è "Borghi aperti"

di Ennio Ercoli

Nel clou dell’estate e della Festa di San Marone (patrono di Civitanova) si gioca anche la carta dei "Borghi aperti" sia al porto che a Civitanova Alta centro storico. Ne hanno parlato ieri a palazzo Sforza – nel corso di una conferenza stampa – l’assessore al turismo Manola Gironacci, Loredana Miconi di Noi Marche, che cura la promozione di 25 Comuni (Civitanova capofila) maceratesi e fermani, e Aldo Foresi della Pro Loco città Alta. È della partita anche Franco Pistilli, presidente Pro Loco Porto Civitanova. In riva al mare, nell’area portuale, punto d’incontro dalle 18.30 nei giorni 15, 16 e 17 agosto. Previsti mercatini, giochi per bimbi, Marguttiana e street food. Il 16 agosto – come da collaudata tradizione – si potrà assistere e partecipare alla storica "Processione in mare" con l’urna di San Marone e corteo di Scafi e barche a vela, sempre molto coinvolgente e suggestiva, sia agli occhi dei nativi che dei turisti (anche per caso). Il 17 agosto – ha puntualizzato Gironacci – prevista dalle 19 alle 20 la visita al mercato ittico, che con la sua tipica struttura per la vendita all’asta del pescato incuriosisce non poco chiunque. All’interno si potrà ammirare la mostra del pescatore – fotografo Mario Barboni. Tutte le sere musica dal vivo dalle 21. Per Civitanova Alta, col suo fascino di borgo affacciato sul mare, i programmi sono stati stilati per sabato 19 agosto. Alle 19 ritrovo al Caffè Cerolini per la visita guidata gratuita nel centro storico medievale con le sue meraviglie. Accompagnatori i prof Alvise Manni e Anna Maria Vecchiarelli paladini del centro che ha dato i natali al letterato Annibal Caro, al ballerino Enrico Cecchetti e al pittore Arnoldo Ciarrocchi. A spiegare la biografia artistica di quest’ultimo ci penserà Enrica Bruni, direttrice della pinacoteca Moretti, dalle 20 alle 24. Sia nella sala Ciarrocchi, sia nella mostra allestita a Sant’Agostino per le sue incisioni. Per Sgarbi in questo campo Ciarrocchi viene subito dopo Morandi. La Bruni farà ammirare alla gente anche il teatro Annibal Caro inaugurato nel 1872. L’estate scorsa sono ricorsi i 150 anni. Dalle 21.30 (novità) visita guidata anche in inglese. In concomitanza avrà il consueto successo la "Cozzata de Santo Maro" con la Pro Loco capitanata da Foresi, forte dagli 88 collaudati volontari che sono il nerbo dell’associazione turistica.