Dalla Cna un appello per l’intervalliva: "Sarebbe la svolta per le aziende dell’interno"

Un appello alle istituzioni sull’intervalliva Tolentino-San Severino arriva dal presidente zonale della Cna di Tolentino Elio Padella, imprenditore artigiano settempedano. A oggi risulta redatto il progetto definitivo, ma non è ancora partito il progetto esecutivo, fondamentale per l’apertura dei cantieri. "Inoltre, sembra siano necessarie più risorse rispetto alle stime iniziali, con fabbisogno di circa 100/120 milioni di euro" aggiunge la Cna. Padella sottolinea come il protrarsi dell’incertezza stia penalizzando un territorio già fragile: "Le imprese dell’interno vivono una condizione di svantaggio logistico che pesa sulla competitività. Dopo il sisma e le difficoltà economiche, la mancanza di infrastrutture adatte sta accelerando lo spopolamento e scoraggiando chi vorrebbe investire qui. È una concorrenza impari rispetto alle aziende insediate lungo gli assi viari principali. La strada provinciale attuale è inadatta al traffico pesante, stretta, piena di curve e con tornanti angusti. Quando due camion si incrociano, sono costretti a fermarsi creando rallentamenti e situazioni di pericolo". La nuova bretella, secondo l’imprenditore settempedano, sarebbe la svolta, "un collegamento strategico per la regione".