Dalla composizione a mano alla grafica. Il tipografo Leonardo Silvi in pensione

Ultimo giorno di lavoro ieri alle Grafiche Fioroni per il tipografo Leonardo Silvi di Civitanova, dopo 43 anni di servizio. Da oggi è in pensione, ma l’arte della stampa gli ha dato tante soddisfazioni. "Sono entrato da giovane nella tipografia aperta da Fernando Fioroni in corso Vittorio Emanuele, quando si faceva la composizione a mano. In 43 anni è cambiato tutto, con l’avvento prepotente della grafica e dell’alta tecnologia delle macchine da stampa. In questi ultimi anni sono stato addetto alla Komori, che stampa in quadricromia svariate migliaia di copie all’ora, con una tecnica di montaggio delle lastre rapidissima e una definizione altissima rispetto al passato. Anche per le carte da impiegare ci si può sbizzarrire in molti modi". Silvi ha ringraziato i titolari delle Grafiche Fioroni, Enzo Marinacci, Antonello e Sauro Alessandrini per il clima familiare vissuto in azienda con i colleghi, mentre i titolari hanno ringraziato Leonardo per l’attaccamento al lavoro. La Tipografia negli anni si è trasferita prima in via Cernaia poi a Casette d’Ete. La tipografia preferita dal pittore Arnoldo Ciarrocchi, da Sandro Trotti e dallo storico dell’arte Stefano Papetti, è rinomata perché stampa anche pregevoli cataloghi relative a mostre di livello.

Ennio Ercoli