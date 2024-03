Dalla corsia alla missione : "Insieme per l’Uganda"

I medici Mimmo Sicolo, Massimo Mobili e Giancarlo Piccinini si aggiudicano la decima edizione del premio ‘Città, cultura e solidarietà’, promosso dall’Associazione culturale Arte. Il riconoscimento, che va ai civitanovesi distintisi per il loro impegno nei campi della cultura e del sociale, quest’anno è stato tributato ai tre dottori "per aver intrapreso, dal 2004, una vasta azione di sostegno sanitario in Africa, nell’ambito del progetto Pro African Hospitals", ha spiegato la presidente dell’Associazione culturale Arte, Anna Donati, nel corso della cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio al Teatro Cecchetti.

Il progetto è attivo a Kisubi, in Uganda, dove grazie al contributo della Onlus di cui è presidente lo stesso Sicolo, un ospedale del terzo mondo è stato trasformato in una struttura moderna e dotata di apparecchiature capaci di assicurare cure dignitose ai pazienti. "Ricordo che i tre medici, oltre a coinvolgere altri colleghi – ha ricordato la Donati –, hanno trascorso gran parte delle loro ferie in una sala operatoria, effettuando gratuitamente operazioni e interventi di vario genere. Attraverso un’importante attività di sensibilizzazione, sono riusciti a raccogliere contributi economici che hanno permesso di ammodernare la struttura, hanno formato medici locali e hanno istituito un fondo per il ricovero di bambini e famiglie poveri". "Lì – ha affermato Mimmo Sicolo - abbiamo imparato che cosa è la provvidenza. Un giorno, un bambino doveva essere operato, ma la famiglia non aveva i soldi nemmeno per sostenere quelle piccole spese richieste per mantenere la struttura. Lo curammo comunque e da quel giorno istituimmo un fondo per i più poveri".

Poi, la parola è passata al collega Massimo Mobili, già sindaco della nostra città dal 2007 al 2012. "In Italia – ha dichiarato Mobili -, difficilmente si ringrazia un operatore sanitario, al giorno d’oggi. Al contrario, sono numerosi i casi di aggressioni tra le corsie. In Uganda, invece, non ho mai incontrato qualcuno che non ci dicesse grazie. Una volta ritrovai, in un taschino del camice, un bigliettino con scritto "God bless you" (Dio ti benedica, ndr)". Anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e la presidente dell’Azienda Teatri Maria Luce Centioni hanno omaggiato, nei loro interventi, i tre professionisti, ribadendo l’importanza del volontariato, ma anche spendendo parole di encomio per le attività dell’Associazione Arte.

Francesco Rossetti