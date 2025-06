Dalla cosmetica all’astronomia. Un weekend di scienza in festa

Sabato e domenica, all’Abbadia di Fiastra, torna "Scienza in Festa", il festival della comunicazione scientifica dell’università di Camerino. "È il fiore all’occhiello del progetto di public engagement di Unicam denominato Viceversa, che mira a creare ponti tra università e società, portando la scienza fuori dalle aule, nei luoghi della vita quotidiana per stimolare la curiosità, il pensiero critico e il dialogo", spiega l’ateneo. "È un modo per abbattere barriere, suscitare domande, generare consapevolezza e magari, ispirare nuove vocazioni", ha aggiunto il rettore Graziano Leoni. Il programma è particolarmente ricco, con oltre 30 eventi tra incontri, laboratori, spettacoli, presentazioni di libri e attività all’aria aperta.

L’apertura ufficiale sarà sabato alle 16. Tra gli ospiti più attesi: la divulgatrice Beatrice Mautino, che svelerà verità e falsi miti del mondo della cosmetica; Luca Perri con "La Scienza di Harry Potter", un viaggio tra magia e fisica; Lorenzo Baglioni, cantautore e matematico capace di far cantare formule e teoremi, Hyde con le sue cubomagie e Giovanni Covone con Paolo Coletta, protagonisti del suggestivo racconto astronomico "Le stelle erranti".

Sul palco principale andranno in scena anche momenti spettacolari e interattivi, dallo show "Divertiamoci con l’Intelligenza Artificiale" a cura dell’associazione Next al "Chemistry Show" con il professor Corrado Di Nicola, passando per "4 Ricerche", ispirato a un celebre format televisivo in cui giovani ricercatori e ricercatrici si sfideranno per conquistare il voto del pubblico e per la presentazione del laboratorio immersivo con l’AI su Design e Chimica. Si parlerà di nutrizione con Giulia Biondi, di filosofia e spiritualità con Marco Crescenzi, di storia con l’associazione casa della Memoria di Urbisaglia. E ancora, momenti di relax e riflessione immersi nella natura, come la "Passeggiata con gli odori del bosco" guidata dal botanico Andrea Catorci, o la "Passeggiata per le vie del parco" con Francesco Petretti o l’escursione "Escape from Marche", condotta da Matteo Petracci, sulle tracce dei prigionieri alleati fuggiti dopo l’8 settembre 1943. Non mancheranno ricercatrici e ricercatori, studentesse e studenti Unicam, che animeranno i palchi con spettacoli, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Il programma completo si può trovare su viceversa.unicam.it.