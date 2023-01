Dalla Croce Rossa a Miss Befana ’sexy’

È Monica Scalzini la Miss Befana 2023 di Tolentino. Venerdì, giorno dell’Epifania, l’iniziativa "L’arrivo della Befana del Ponte del diavolo" ha riempito piazza della Libertà. Il corteo delle Befane è partito dal ponte e, dopo una tappa al Centro Arancia (centro per disabili) e alla casa di riposo per donare un po’ di spensieratezza e dolciumi, è arrivato in centro storico accompagnato dal gruppo dei Cantastorie di Passo di Treia. Dalla Befana in Fiat Panda a quella fotografa, dalla musicista alla punk, dalla ginnasta all’equilibrista che è scesa dalla Torre degli Orologi (con l’ausilio dei vigili del fuoco, a indossare i panni della vecchietta è stato il pompiere Massimiliano Tiriticco), alla fine, dopo la votazione della giuria composta dai bambini della piazza, è stata decretata Miss Befana la Scalzini, presidente del comitato di Croce Rossa Tolentino, che interpretava con ironia e dolcezza la Befana sexy. "Mi sono divertita – commenta Scalzini –, la mia partecipazione è stata per portare un sorriso ai bimbi, che adoro, e soprattutto ai nonnini della casa riposo e ai ragazzi del Centro Arancia, che seguiamo quotidianamente purtroppo in altre situazioni di tipo sanitario. Un modo per stare insieme, con un po’ di spensieratezza". La manifestazione si è chiusa con il canto della Pasquella e le Befane del gruppo Sfumature danza. Hanno partecipato anche le ragazze dell’Interact del Rotary Tolentino. Presenti il sindaco Mauro Sclavi e la vice Alessia Pupo. L’appuntamento è stato condotto da Carla Passacantando, presidente dell’associazione ‘’I Ponti del diavolo’’, che organizza la manifestazione insieme al Comune.