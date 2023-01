Dalla Croce verde alla Caritas, 29 posti per il servizio civile

Sono 29 i posti disponibili a Morrovalle rivolti ai giovani tra i 18 e 28 anni intenzionati a partecipare al Servizio civile universale 2023-2024, un impegno che prevede un assegno mensile di 444,30 euro. Complessivamente sono sei gli enti accreditati: Comune (9 posti; info 0733.223111); Pro Loco Morrovalle (2 posti; info 329.2634076); Croce Verde Morrovalle-Montecosaro (8 posti; info 0733.865550); cooperativa sociale Il Talento (6 posti; info 339.2627486); Caritas Interparrocchiale (2 posti; info 328.4266889, 340.9034700); cooperativa sociale Il Faro-asilo nido. La casa dei folletti (2 posti; 0733.202933). "E’ un’occasione importante di impegno, per un anno, in uno dei tanti progetti elaborati da vari enti ed associazioni – ricorda l’assessore ai servizi sociali Fabiana Scarpetta, che in questi giorni ha inviato una lettera ai giovani del territorio per presentare l’iniziativa –, si tratta di una emozionante esperienza di grande valore civico, personale e professionale che contribuisce a far crescere le nostre comunità locali". È possibile presentare la partecipazione attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it, entro venerdì 10 febbraio alle 14. Per aiutare gli interessati ad avere un’idea completa sull’impegno negli enti accreditati, il Comune ha previsto un incontro formativo online per venerdì 20 gennaio (ore 21) al link: meet.google.comtzq-opeo-nhj.