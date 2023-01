Dalla cura del verde alla pulizia al centro Belli La giunta da l’ok ai Puc

La giunta ha approvato i Puc, Progetti utili alla collettività, predisposti per il Comune di Tolentino. Questi consistono in: pulizia al centro Belli; supporto all’Emporio della solidarietà "La Sorgente"; custodia, apertura e supporto nella digitalizzazione del cimitero; assistenza e cura aree verdi, parchi, giardini del Comune e impianti sportivi; accoglienza e accesso agli atti della ricostruzione; assistenza trasporto scolastico. In un’apposita delibera, la giunta ha stabilito di comunicarlo ai responsabili di settore per poter attivare i Puc anche all’interno di altre aree (cultura, ambiente, servizi cimiteriali, ufficio tecnico).