Dalla giunta nessun cambio di passo sulla viabilità

Avevano promesso un cambio di passo, un approccio diverso nella gestione della città. Ma oggi, a distanza di mesi dall’insediamento, la nuova amministrazione di centrodestra sembra ripercorrere esattamente le orme della vecchia giunta di centrosinistra. Emblematico è il caso della viabilità intorno a Villa Colloredo (nella foto). In occasione di due eventi ravvicinati di questi ultimi giorni, organizzati dal pub che opera all’interno della villa, via Monte Conero è stata trasformata da doppio senso di marcia in senso unico direzione rotatoria verso via Cesare Battisti. Una misura che comporta per gli altri automobilisti deviazioni obbligate: imboccare via Castelfidardo, attraversare il quartiere San Francesco, percorrere un lungo tragitto per raggiungere via Beato Placido o via Corridoni. Un disagio evidente per residenti e automobilisti che si domandano se la scelta sia giustificata dall’interesse pubblico o piuttosto determini benefici indiretti a una singola attività. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità segnalato dai cittadini: le auto parcheggiano lungo la carreggiata di sinistra rispetto alla direzione obbligatoria di marcia a senso unico e, in più, continuano a sostare davanti al cancello di uscita del parco su via Monte Conero.

Una pratica che, di fatto, ostruisce una via di fuga utile per l’accesso di eventuali mezzi di soccorso. Chi ha partecipato al bando per la gestione di Villa Colloredo, ricordano alcuni cittadini, era consapevole anche della scarsità di parcheggi disponibili nell’area: un fattore che rientra nelle valutazioni imprenditoriali. È dunque legittimo chiedersi se le soluzioni adottate dall’amministrazione per fronteggiare il problema viabilità non finiscano per incidere troppo sugli equilibri della città. C’è poi un altro aspetto che suscita perplessità: la disparità di trattamento percepita rispetto ad altre attività commerciali del centro storico. Qui, infatti, nelle serate estive vige la Ztl dalle 20 alle 2, che limita il traffico veicolare e impedisce di parcheggiare in corso Persiani, in via Cavour, nei piazzali Gigli, Giordani, San Vito e Morotti. Alcuni operatori parlano di un "doppiopesismo" che, a loro giudizio, minerebbe il principio di equità. Da una parte la polizia municipale favorisce con il cambio di marcia dei veicoli di parcheggiare a ridosso dell’attività di ristoro, dall’altra è pronta a fare le multe a chi parcheggia nel centro storico dopo le ore 20 quando scatta la Ztl. Eppure nel centro ci sono almeno otto attività di ristorazione che non godono neppure un parcheggio libero.

Asterio Tubaldi