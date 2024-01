"Dalla giunta solo proclami. Opere pubbliche, ora accelerino"

Bilancio di previsione 2024 nel mirino di Andrea Salvatori (nella foto), già guida del gruppo di opposizione "Azione Comune", oggi confluito "Centro Destra Sangiustese", in vista delle elezioni comunali di giugno. "Sicuramente è stato un atto ben fatto approvare il bilancio nella fase finale del 2023 ma abbiamo assistito, da parte della giunta Gentili, ai soliti proclami senza avere nessuna concretezza nelle grandi opere – ha tuonato –. Il sindaco, infatti, dopo aver ratificato in consiglio comunale lo scioglimento del gruppo "Azione Comune" e l’ingresso del sottoscritto nel "Centro Destra Sangiustese", ha ceduto la parola all’assessore Spinelli il quale ha voluto dipingere una situazione catastrofica dovuta ai tagli che il governo centrale attuerà. Falso, non ci sarà nessun taglio. Ricordo a Spinelli che la sua amministrazione ha avuto dieci anni per portare il vero cambiamento e che in questo lasso di tempo ha avuto numerosi finanziamenti dallo Stato".

Il riferimento poi è andato sulle opere pubbliche. "La casa di riposo che, dopo sette anni di ritardi, ha visto partire il suo cantiere solo grazie alle nostre numerose sollecitazioni e, contrariamente a quanto annunciato, avrà ancora due anni prima del termine dei lavori – ha affermato Salvatori – continuando ad ascoltare l’assessore, abbiamo appreso che le tariffe di tutti tributi resteranno invariate ma ha omesso che la Tari è al massimo dal momento del loro insediamento e che hanno dilazionato l’aumento nel 2025 e 2026 così da non intaccare il periodo delle elezioni. Inoltre Spinelli, ha fatto riferimento ai lavori da fare a palazzo Bonafede, ai loculi cimiteriali e alla costruzione del nuovo polo scolastico ma, non ha comunicato date certe per questi strategici cantieri – ha sottolineato – sono ancora fermi all’incarico da affidare per la progettazione dei lavori del palazzo, non c’è nessuna progettualità per l’ampliamento del cimitero e sono ancora al "forse" l’avvio della procedura di esproprio per utilità pubblica affinché si possa acquisire il terreno per il polo scolastico. Chiedo vengano accelerate tutte le procedure".