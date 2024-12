Dalla guerra alla polizia, i 100 anni di Sassaroli

Grande festa a San Severino per i 100 anni di Alessandro Sassaroli, affettuosamente noto come Guido de Tarantello. Nato a Colleluce il 13 dicembre 1924, ex poliziotto ben voluto e stimato da tutti, Sassaroli è il simbolo della resilienza e dello spirito di servizio. La cerimonia a Parolito, ha visto la partecipazione di familiari, amici e autorità.

Nato in una famiglia numerosa, nel 1940 conseguì la licenza di quinta elementare alla scuola serale grazie all’aiuto del parroco, don Alberico. Durante la Seconda guerra mondiale fu chiamato alle armi, ma dovette fuggire per evitare la cattura. Rifugiatosi nelle campagne bolognesi, fu fatto prigioniero e deportato in Germania, dove lavorò in una fabbrica a Vebaii. La liberazione arrivò il 16 aprile 1945, ma solo il 5 agosto dello stesso anno poté finalmente tornare a casa. Nel 1948, a 20 anni, iniziò il servizio in polizia occupandosi della sicurezza durante le elezioni politiche del 1948. Dopo un corso a Caserta, fu trasferito a Campobasso e poi a Firenze, nel 1954. Nel 1955 sposò Maria Antonelli, rimanendo a Firenze fino agli anni ‘80, quando si ritirò a Parolito. Le celebrazioni per il suo centenario sono state una grande festa con il sindaco Rosa Piermattei, il questore Gianpaolo Patruno, il comandante della Polizia stradale, commissario capo Alberto Luigi Valentini, il presidente provinciale dell’Associazione nazionale polizia di Stato Giorgio Iacobone, il comandante della polizia locale Adriano Bizzarri e il consigliere regionale dell’Anmil Veros Bartoloni. on il suo consueto spirito, il centenario ha scherzato: "Mi chiamano Tarantello perché sono bello. Oggi purtroppo mi sento un ramo secco, mi è rimasta solo la testa buona perché il resto è tutto da buttare".