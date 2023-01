Dalla lingua inglese all’assistenza ai malati, tornano i corsi dell’Ute

Ripartono i corsi dell’Università della terza età in collaborazione con il Comune e l’Università di Macerata, che si terranno nella sala polifunzionale dell’Ircr. Ecco il programma: corso di maglieria e uncinetto, tenuto da Fiorella Mancini e Mariella Giordani, con inizio il 6 febbraio, alle 10. Ricamo e cucito, con Fiorella Ciamarra Girolami: si parte domani alle 17. Venerdì alle 17.30, Carlo Cammoranesi terrà un corso dedicato allo yoga per over 40. Consigli sull’assistenza a persone affette da demenza verranno dati dal dottor Giorgio Mancini il 30 marzo, il 14 aprile e il 19 maggio. Il 6 febbraio, alle 16, Ugo Bellesi parlerà di cultura gastronomica. In partenza il 4 febbraio alle 16, alla biblioteca Mozzi Borgetti, il corso tenuto dal dottorando Alessio Ionna sulla casata dei Buonaccorsi, mentre il 7 marzo, alle 17, sempre nella sala Castiglioni, partirà il ciclo dedicato all’arte nel 400 e 500, tenuto da Maria Luisa Ricci. Dopodomani, alle 17.30 alla Filarmonica, David Miliozzi e Jonathan Arpetti inizieranno un corso sulla scrittura autobiografica e il 6 febbraio, alle 16.30, nella stessa sede, Lucia Pagliariccio parlerà di cultura cinese. Venerdì alle 16.30, all’Ircr, Lucia Pagliariccio terrà una lezione di inglese base, mentre il 16 maggio, nella sala Castiglioni partirà un corso su padre Matteo Ricci, tenuto da Silvia Notarfonso. Dopodomani, alle 18 in Filarmonica, il maestro Massimo Paolella affronterà l’armonia musicale, mentre il 12 aprile nella sede della Croce Verde, in via Indipendenza, inizierà il corso di primo soccorso. Il 13 febbraio Guido Grandinetti terrà un corso dedicato all’utilizzo di internet e dei social network, mentre il 4 aprile, nella sala Castiglioni, si parlerà dell’Ottocento a Macerata con Massimo Lanzavecchia. Info: 389.8438657 o [email protected]