Dalla lirica ai vaccini Covid, torna il consiglio comunale

La situazione dell’Associazione Sferisterio, le vaccinazioni contro il Covid e l’approvazione del Documento unico di programmazione, saranno alcuni dei temi al centro delle prossime sedute del consiglio comunale in programma lunedì e martedì. I lavori prenderanno il via lunedì, alle 15, con la discussione delle prime quattro interrogazioni e relative all’Associazione Sferisterio (Narciso Ricotta – Pd), alla Rassegna nazionale d’arte drammatica – Premio Angelo Perugini (Alberto Cicarè – Potere al Popolo), all’area verde di via Valadier (Ricotta – Pd) e alla Fiera del Verde (Maurizio Del Gobbo – Pd). Martedì, dalle 16.15, saranno discusse le ulteriori tre interrogazioni relative al richiamo di vaccinazione anti-Covid (Ricotta – Pd), ai parcheggi non autorizzati (Ninfa Contigiani – Pd) e alle attività intraprese dall’amministrazione a seguito di precedenti interrogazioni presentate ai Consigli del 10052021 e 26072021 su riqualificazione e manutenzione delle aree verdi cittadine (Alessandro Marcolini – Pd). Lunedì, dalle 16 alle 17, sarà ricevuto nella sala consiliare il Consiglio dei bambini e delle bambine di Macerata. A seguire il Consiglio comunale, discuterà l’ordine del giorno relativo all’ingresso gratuito per atleti con disabilità per la nuova piscina (Ninfa Contigiani – Pd) e la mozione relativa al progetto Presente Liberale (Andrea Perticarari – Pd).