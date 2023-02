Dalla Lituania a Civitanova. "Ecco il mio ristorante per mangiare sano"

Alice Fazi si trasferisce a Civitanova nel 2015 con un preciso obiettivo, aprire un suo ristorante. Un luogo che rispecchiasse la sua filosofia alimentare. Sin da piccola ha un rapporto difficile con il cibo e segue diverse diete. Intraprende un lungo percorso di ricerca per creare il suo ideale di cucina sana che racconta nel suo primo libro"Nutriti di Energia". "A undici anni ho iniziato a seguire la mia prima dieta – spiega la Fazi – e la maggior parte di ciò che mangiavo non mi piaceva. Ho così pensato di fare delle mie ricerche che mi aiutassero a trovare il perfetto equilibrio tra ingredienti genuini e gusto". Porta avanti i suoi studi per diversi anni e lascia il suo paese natale, la Lituania, per venire a vivere a Civitanova. "Nel 2020 in pieno lockdown, ho scritto il mio primo libro sull’alimentazione – racconta la Fazi –, perché mi ero resa conto che le persone avevano delle idee confuse riguardo al concetto di ingredienti genuini. E’ stato un modo che mi ha permesso di condividere tutte le conoscenze che ho acquisito sull’alimentazione dimostrando che il giusto compromesso a tavola esiste". Il 4 aprile 2021, la Fazi apre il suo ristorante "Fresh Energy", in corso Dalmazia a Civitanova e nonostante il periodo complicato derivante dalla pandemia, raggiunge buoni risultati. "Molti clienti entrano per curiosità – racconta la Fazi –, stimolati dalle nostre proposte e rimangono colpiti dai nostri piatti che sono privi di conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti. Tutto viene preparato al momento. Abbiamo avuto il sostegno di alcuni nutrizionisti, che condividono i nostri principi creando degli eventi chiamati ’FreshClub’, delle serate a tema dedicate a diversi argomenti. Il dottore Giacomo Dignani ha tenuto un incontro sulla corretta alimentazione sportiva, mentre la dottoressa Federica Calcagnoli ha svelato i falsi miti riguardanti l’alimentazione".

Barbara Palombi