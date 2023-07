Dalla musica alla festa della birra Il cartellone estivo di Valfornace

È decollato con il concerto del coro americano "Ghostlight" di New York, l’altroieri, il cartellone estivo di Valfornace, Organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Pieve, la Pro Loco di Fiordimonte e il Moto Club. Domenica 23 luglio torna la Festa della Montagna in località Piani di Santa Maria Maddalena, mentre venerdì 28 e sabato 29 Festa della Birra nell’area degli impianti sportivi di via Fornace. La due giorni ospiterà anche la prima edizione del torneo amatoriale di calcio a 5 "Beer Cup"; venerdì concerto dei "Figli di un Cane", tributo nazionale a Ligabue, mentre sabato dj set con Emiliano Effe. Mercoledì 2 agosto concerto del Coro Monti Azzurri nel Castello di Pievebovigliana; venerdì 4 la rassegna Borghi in Jazz fa tappa in piazza Vittorio Veneto, alle 21, con il concerto del Giuliano Bianchini Quartet. Sabato 5 il gruppo Dieci Mamme Donne Matte porta in scena in piazza la commedia dialettale "Il candidato". Giovedì 10 agosto spettacolo comico per tutta la famiglia "Il circo… o quasi" (compagnia Ruvidoteatro) alle 21 in piazza Vittorio Veneto. Venerdì 11 gara di briscola e domenica 13 cena-spettacolo "La piazza canta e balla". Da mercoledì 16 a sabato 19 Sagra degli Arrosticini, con musica dal vivo tutte le sere dalle 18 in poi. Infine giovedì 24 concerto con Francesca Benetti alla tiorba e Gilberto Scordati all’organo, nella chiesa di San Giusto a San Maroto.