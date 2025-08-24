Dalla parte degli altri: "Ho visto un bimbo morire. In Africa servono medici"

Sei mesi nel sud del Sudan, durante la specializzazione, con il progetto Junior Project Officer (JPO) di Medici con l’Africa Cuamm. È l’esperienza fatta dal giovane medico Riccardo Paggi - originario di Fiuminata (durante il liceo si era trasferito a Castelraimondo) - quando aveva 29 anni, dal 4 giugno al 4 dicembre 2023. Ora ne ha 31 e nel frattempo è partito per un’altra missione, dal 25 maggio scorso a fine giugno, in Burkina Faso. Al suo fianco la compagna Francesca Mariotti, anche lei medico, conosciuta durante la scuola di specializzazione di malattie infettive e tropicali a Firenze. Ma entrambi, all’ospedale Lui Hospital nello Stato federale del Western Equatoria in Sud Sudan, si sono messi a disposizione in base alle necessità: hanno lavorato nei reparti di medicina interna e pediatria.

"Un’occasione utilissima per la formazione di tipo medico con il paziente – spiega dice il dottor Paggi –. Lo rifarei. Il momento della visita in Africa, considerando i pochi esami possibili e le risorse limitate, è fondamentale. Duro l’impatto in pediatria. Ci siamo sentiti impotenti in alcuni momenti, ma aiutare i bambini a sopravvivere è stato di grande sollievo. Porteremo sempre con noi le storie di Florence, Julia, Lina, Chol". Medici con l’Africa Cuamm è la prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Riccardo Paggi, fratello del trombonista Matteo, è legato al nostro territorio e anche sotto Ferragosto è tornato a casa. Ha studiato medicina a Perugia (come l’unico altro medico di famiglia, lo zio, che non c’è più). Ha completato la specializzazione a Firenze a febbraio e a settembre inizierà a lavorare all’ospedale Careggi (mentre la fidanzata in quello di Prato).

Paggi, perché ad un certo punto ha scelto di partire? "Per fare un’esperienza nella cooperazione sanitaria internazionale. Il progetto Junior Project Officer (Jpo) offre un’opportunità teorico-pratica strutturata in un corso di formazione e sei mesi sul campo. Permette a medici specializzandi, principalmente in pediatria, ginecologia e ostetricia, malattie infettive, area internistica, igiene e medicina preventiva, chirurgia, di partecipare a missioni con dei tutor. Prima di partire è previsto un percorso di cinque moduli, che prepara sulle realtà in cui si andrà ad operare. Io e la mia compagna Francesca ci siamo fatti avanti (il Cuamm spesso fa partire coppie insieme, ndr) e ci è stato proposto il Sud Sudan; ci abbiamo pensato un po’ su, anche perché è un Paese con una storia politica complessa e instabile, segnato da conflitti. Si tratta dello Stato più giovane del mondo, con l’indice di sviluppo umano più basso in termini economici e di sanità. Ma poi abbiamo detto sì a questo progetto di tipo ospedaliero e assistenziale. E, nonostante le difficoltà, non ci siamo mai pentiti".

Quali sono state le maggiori criticità? "Lui Hospital ha centoventi posti letto e quattro reparti: medicina interna, pediatria (con bambini da un mese di vita a cinque anni), chirurgia e ginecologia. Cinque i medici -io, Francesca e il tutor come internisti/pediatri e due per chirurgia e ginecologia, ovvero un altro JPO con tutor- oltre ai clinical officer del posto (figura professionale tra infermiere e medico, con abilità prescrittive), agli infermieri e alle ostetriche. All’inizio lavorare in pediatria è stato difficile, poi questa esperienza ci è rimasta nel cuore. Abbiamo avuto timore per i piccoli pazienti a causa delle risorse limitate, soprattutto per fronteggiare le polmoniti: i concentratori di ossigeno erogano al massimo quattro litri al minuto, mentre da noi ci sono macchine con flussi fino a 80 litri. Un bimbo di un anno è morto davanti ai miei occhi. Non lo dimenticherò mai".

Cosa vi ha dato speranza per andare avanti? "Florence è stata la nostra prima piccola paziente; è rimasta ricoverata un mese, ma ce l’ha fatta. E come lei pure Julia, Lina, Chol e altri. La bellezza di lavorare in questi posti è sentirsi parte integrante della comunità, ospedaliera e non. Ti senti responsabile…anche in Italia ovviamente, ma in Africa di più. In Italia, oltre alla burocrazia, se non ci sei tu c’è qualcun altro al posto tuo, ma là no. Basti pensare che bisogna lavorare sempre, dal lunedì alla domenica".

Di cosa vi siete occupati invece in Burkina Faso? "Il nostro compito è stato valutare un progetto sulle epatiti virali (B e C) in uno degli ospedali universitari di Ouagadougou, la capitale; come poter implementare le risorse già esistenti, valutarne di nuove. È stato molto diverso rispetto al Sud Sudan da un punto di vista psicologico ed emotivo, ma ci ha comunque messi alla prova".

Ripartirete? "A settembre cominceremo a lavorare in ospedale, però abbiamo deciso di mantenere la collaborazione col Cuamm cercando di far combaciare i due servizi. Quindi sì, l’intento in futuro è dare disponibilità per altre missioni".