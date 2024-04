Dalla parte del territorio: "Attenti a cultura e ambiente"

La tutela dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile realizzato anche attraverso la cura e la valorizzazione dei gioielli del territorio e, a livello operativo, una maggiore sinergia con le diverse realtà che entrano in contatto con la Fondazione Carima. Sono queste le linee guida su cui si muove il conte civitanovese Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, da quasi un anno presidente dell’ente che gestisce il patrimonio dell’ex Banca Marche e che, grazie a questa attività, eroga ogni anno due milioni di euro per progetti culturali o di formazione, per la sanità, per le associazioni di volontariato e gli enti pubblici. L’attenzione all’ambiente è una delle novità portate dal presidente. "Ci siamo associati a Filiera Futura, realtà di Pollenzo in provincia di Cuneo che riunisce le più grandi fondazioni del nord e collabora con il Politecnico di Torino, per fare innovazione nell’agricoltura – racconta il presidente -. Così è nato il progetto Più api, destinato alle impollinatrici. Studi confermano che la presenza delle impollinatrici migliori le coltivazioni. A giugno, qui all’Abbadia di Fiastra dove ora si è trasferita la Fondazione, inaugureremo il Parco della biodiversità, a valle del Parco della vita: ci saranno fioriture scaglionate nel tempo. Speriamo sia un progetto pilota che si possa replicare altrove. Faremo incontri su questo con le associazioni di agricoltori. Basta mezzo ettaro di terreno e non serve molta manutenzione". Sullo stesso argomento partirà anche un progetto con le scuole. "La discesa dal centro storico all’Abbadia era anche legata alla volontà di abbracciare i temi della tutela ambientale, da sempre cari alla Fondazione Giustiniani Bandini". La scelta di lasciare la sede in centro, palazzo Romani Adami, per andare all’Abbadia di Fiastra è stata legata anche una riorganizzazione della Fondazione, che il presidente Sabatucci conosce come consigliere da anni, e di cui ha seguito anche le traversie dovute a Banca Marche. Ma come spiega affiancato dal segretario generale Gianni Fermanelli, "il patrimonio è sceso da 260 a 80 milioni di euro, e il livello è sceso da sei a due milioni all’anno, che resta comunque ottimo. Dal 2015, con la fine di Banca Marche, siamo sempre riusciti ad attestarci sui due milioni di erogazioni annue, e ora grazie all’attività finanziaria il patrimonio è cresciuto".

La Fondazione Carima è la quarta delle Marche per dimensioni, ma la seconda per erogazioni, preceduta solo da quella di Ascoli che ha un patrimonio tre volte più grande. Le domande di finanziamento che arrivano sono tantissime, il difficile è scegliere cosa finanziare. "Abbiamo sostenuto alcuni lavori perché a volte è necessario, in un piccolo paese, avere una piazza, un luogo identitario dove ritrovarsi – spiega Fermanelli -. Anche grazie all’Art bonus la Fondazione Carima è il mecenate più significativo della provincia". Oltre alle vere e proprie donazioni, la fondazione agisce in favore delle realtà locali anche indirettamente, "dando palazzi in concordato gratuito – aggiunge il presidente Sabatucci -. Ad esempio palazzo Romani Adami all’Università di Macerata, palazzo Galeotti in piazza Vittorio Veneto all’Accademia di belle arti, o l’ex studentato di palazzo Squarcia in via Gioberti alla Diocesi. Anche l’apertura gratuita del museo di palazzo Ricci è una donazione alla città. Cerchiamo di rendere più fruibile possibile quel museo. Il direttore artistico Roberto Cresti ha ideato diversi progetti. Quello per San Valentino, un percorso poetico tra le opere, ha avuto 150 visitatori. Tra Pasqua e il Lunedì dell’Angelo ne abbiamo avuti 280. Per le scuole il palazzo è sempre aperto, e riscuote successo tanto che arriveranno anche due pullman da Foggia. Ci sono 300 opere di alto livello qualitativo, la Fondazione De Chirico ce ne ha chiesta una per una mostra in Giappone, e in cambio ce ne ha mandata un’altra". Restano sempre le donazioni in campo sanitario, "siamo in contatto con il direttore Ricci dell’Ast per sapere cosa serve. Compriamo noi direttamente i macchinari che poi doniamo, per accelerare i tempi" precisa il presidente.

Poco amante dei riflettori, il conte Sabatucci un anno fa ha accettato la nomina con gratitudine, ma anche con understatement. "Quello che mi piacerebbe portare qui è una maggiore sinergia con le realtà che finanziamo, per valorizzare ancora di più quello che abbiamo, a partire dal museo, che vorrei tenere aperto ogni giorno e magari arricchire di nuove opere d’arte. Anche questa è una forma di sviluppo sostenibile".