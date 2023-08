"Dalla peronospora alla grandine Raccolto compromesso per il 70%"

"Sull’unico vigneto che si era salvato dalla peronospora (malattia fungina della vite), è arrivata la grandine". Fa la conta dei danni Luigi Paccusse (nella foto mentre mostra gli acini rovinati), titolare della Fattoria Paccusse di Apiro, presidente di zona Coldiretti per Apiro e Poggio San Vicino. Su questo territorio lunedì pomeriggio sono caduti grossi chicchi. "Il raccolto è compromesso per una media totale di circa il 70%, considerando la peronospora, le piogge continue e poi la grandinata – spiega l’agricoltore –. Questo un po’ in tutto il territorio". Nei suoi cinque ettari produce il Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc. "Da quando faccio questo lavoro non ricordo sinceramente una stagione così avversa – prosegue –, sia per il grano che per il fieno, che è stato difficile raccogliere per via del maltempo. L’erba medica è stata attaccata dalle cavallette. Solo per la grandine sui vigneti possiamo quantificare diverse migliaia di euro di danni". Un mese fa Coldiretti aveva lanciato l’sos peronospora, una malattia fungina della vite che colpisce gli organi della pianta, compresi i grappoli, con conseguente perdita di produzione. Le continue precipitazioni hanno minato infatti la campagna vitivinicola 2023, con danni tra i filari per la diffusione di questo fungo capace di compromettere la capacità produttiva delle vigne. Nessuna denominazione è rimasta indenne. Ora è sopraggiunta questa nuova problematica. La grandine colpisce i frutti provocandone la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni che li rendono inadatti alla commercializzazione. "Una crisi climatica sempre più evidente – ha evidenziato Coldiretti –. Un rimedio immediato per difendere i propri raccolti potrebbe essere quello di assicurare le aziende ma nella nostra regione solo il 7,4% della superficie agricola è coperta da una polizza assicurativa". Danni sono stati registrati anche a San Severino. In tutta la regione, da inizio anno, sono stati registrati oltre quaranta eventi estremi.