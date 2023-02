"Dalla Regione 12 milioni per prolungare il molo est"

di Mario Pacetti

Forse siamo arrivati al momento dello "scatto di reni" per la messa in sicurezza dell’imboccatura del porto. Lo assicura Francesco Caldaroni. "La Regione – ci ha dichiarato l’assessore alla Pesca e al porto – ha messo a disposizione i 12 milioni previsti per il prolungamento del molo est.

Entro l’anno corrente, per utilizzare quei fondi, dovremo provvedere alla realizzazione del progetto e all’appalto dei lavori. Altri 10 milioni ci verranno erogati successivamente, nel 2024. Oltreché per la riqualificazione delle aree terrestri della zona operativa portuale, essi ci verranno utili per completare la messa in sicurezza dato che le spese stimate qualche anno fa si sono inevitabilmente gonfiate per l’aumentato costo delle materie prime e non solo. Ma non finisce qui l’impegno dell’amministrazione sul fronte del porto".

Ovvero?

"Quest’anno sono in bilancio altri 594.000 euro da spendere per migliorare le strutture dell’area portuale. La mia idea primaria sarebbe quella di acquistare una grande gru per agevolare la movimentazione dei natanti nelle operazioni di varo e alaggio. Ma non so se ciò sarà possibile.

Spero di sì, perché verremmo incontro ai desiderata di tanta gente. In alternativa spenderemo quei soldi ottimizzando attrezzature e servizi portuali sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti che proverranno dalle categorie professionali attive nel nostro porto. In questo caso, per ascoltare le voci della base, organizzerei preliminarmente un incontro con rappresentanti della grande pesca, della piccola pesca, dei vongolari, del diporto turistico e dei cantieri navali".

A proposito della pesca a strascico. Una domanda all’armatore Caldaroni: ci sono novità sui 10 giorni supplementari di stop, nell’arco di un anno, pretesi dall’Unione europea?

"Marinerie d’Italia, l’associazione che presiedo, ha chiesto al ministero di attingere quel surplus dal contingente di giornate infrasettimanali che noi lasciamo comunque "vuote" dato che la gran parte delle marinerie italiane, compresa quella di Civitanova, non va oltre le 72 ore di lavoro settimanale. Ci è stato assicurato che la nostra proposta verrà accettata ma aspettiamo ancora l’ufficialità. Anche perché pare che la carica di direttore generale della pesca passerà presto da Riccardo Rigillo a Francesco Saverio Abate e non vorrei che questo turn-over ci facesse tornare alla base di partenza".

Di interventi che riguardano il mare, e con fondi sempre regionali, per il tratto tra Porto Potenza e Civitanova sono previste inoltre delle opere rigide e morbide per cinque milioni e 425mila euro, con il contributo delle Ferrovie, così come tra la spiaggia tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio si realizzerà un ripascimento e delle scogliere emerse per 8.407.782,07 euro.