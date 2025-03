Dalla Regione 120mila euro in arrivo a Treia. Approvati i progetti per il centro e San Lorenzo

Finanziato il progetto per il centro commerciale naturale di Treia. Circa 120mila euro è l’ammontare delle risorse a disposizione. È stato ammesso in graduatoria anche il progetto relativo a San Lorenzo.

"L’iniziativa – fa sapere il comune – rappresenta un’opportunità concreta per il commercio locale, con nuove risorse a sostegno delle attività e un’importante novità: l’installazione di componenti ad alta tecnologia per la promozione a supporto degli esercenti". Saranno diverse le attività che potranno essere coinvolte: ristoranti, oreficerie e negozi di ottica. Gli interventi chiave includono, per Gi.s.pa.c srl, la modernizzazione della cucina e della sala ristorante, efficientamento energetico, implementazione di wi-fi gratuito e iniziative promozionali digitali. Per Creazioni Oro di Roberto Cola, innovazione nei processi produttivi con l’acquisto di macchinari e software, sviluppo di un e-commerce e miglioramento dell’efficienza energetica; per La Cantinetta di Daniela Costache, l’acquisizione di attrezzature da cucina, aggiornamento tecnologico e potenziamento dell’illuminazione a basso consumo. Per Ottica Vissani, l’aggiornamento delle attrezzature, l’efficientamento energetico e la digitalizzazione dei servizi. "Tutto questo è frutto di un lavoro sinergico tra amministrazione e commercianti" afferma il sindaco Franco Capponi.

Il progetto per San Lorenzo mira a trasformare la località in un punto di riferimento per l’eccellenza gastronomica, valorizzando la tradizione culinaria locale e migliorando l’offerta turistica. Tre realtà di prestigio, Il casolare dei segreti (capofila), Il villino di Patrizia Castellani e Osteria San Lorenzo di Luigi Menghini sono le protagoniste di questa iniziativa. L’obiettivo è attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero.