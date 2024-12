Dalla Regione fondi per 162mila euro

Sono 33 i Comuni marchigiani che beneficeranno dei contributi regionali per le attività di redazione, formazione e approvazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica generale (Pug), e fra questi, con grande soddisfazione del sindaco pepa e dell’assessore all’urbanistica Maurizio Paoletti, c’è Recanati con un finanziamento di ben 162 mila euro.

"Grazie a questi finanziamenti regionali – commenta il sindaco Emanuele Pepa – saremo in grado di accelerare i tempi di riorganizzazione della Pug secondo le nuove norme, a tutto vantaggio della nostra comunità cittadina. Ringrazio la Regione e l’assessore Stefano Aguzzi per questa importante opportunità. Confidiamo di proseguire ancora a lungo sulla strada della buona collaborazione". Si tratta di un contributo economico determinante per mettere a terra i progetti di riassetto urbano cittadino del costo complessivo stimato in 180mila euro con un cofinanziamento a carico del bilancio comunale solo di 18 mila euro pari al 10% del costo complessivo.

Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato l’assessore all’urbanistica Maurizio Paoletti che ha precisato: "Recanati è riuscita a rientrare nei 33 Comuni su 164 richiedenti previsti dalla graduatoria grazie alla solidità dei progetti presentati. È un successo per tutti, soprattutto per i cittadini che potranno disporre, nel prossimo futuro, di un assetto urbano al passo coi tempi. Recanati, con il Colle dell’Infinito e i luoghi leopardiani, fa del paesaggio e della sua tutela un punto d’orgoglio e questo bando ci permette di andare nella giusta direzione della valorizzazione del tessuto storico-edilizio. Ora proseguiremo celermente con le procedure richieste per rispettare il cronoprogramma degli interventi".

ast. t.