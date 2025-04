Dalla riqualificazione dei Giardini alla Ztl: se ne parla in Consiglio

Il 28 e il 29 aprile torna a riunirsi il Consiglio comunale. Lunedì, due interrogazioni sui lavori di riqualificazione dei Giardini Diaz, portata da Stefania Monteverde di Macerata bene comune, e sulla chiusura notturna del cortile tra via Pannelli e via don Bosco, portata da Andrea Perticarari del Pd. Il Consiglio passerà poi alla discussione delle tre delibere iscritte all’ordine del giorno dei lavori che riguardano l’approvazione delle tariffe Tari, e il regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande. L’assise prenderà poi in esame le quattro mozioni presentate e relative all’attivazione di servizi alternativi gratuiti per la raccolta dei rifiuti a seguito della chiusura dell’isola ecologica di Piediripa, con Andrea Blarasin di Fratelli d’Italia; la situazione igienico-sanitaria nel vicolo che si affaccia su viale Trieste, con Alberto Cicarè di Strada comune; il No rearm, con Roberto Spedaletti e Francesco Cherubini del M5s; la Ztl centro storico ancora con Andrea Perticarari e altri consiglieri di minoranza. Infine, in discussione un ordine del giorno sull’intitolazione di un luogo istituzionale a Maria Pucci, prima parlamentare donna, voluto da Lorella Benedetti di FdI e altri consiglieri. Nel caso in cui la seduta del 29 aprile dovesse risultare deserta, la seconda convocazione è fissata per il 5 maggio alle 16.