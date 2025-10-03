Dalla Santa Casa a San Pietro. Pellegrinaggio per il Giubileo

Lungo la Via Lauretana, dalla Santa Casa di Loreto a Roma. È la Peregrinatio Mariae, un evento giubilare – promosso dalla Regione Ecclesiastica Marche e organizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini in collaborazione con il Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana e con tutte le Diocesi lungo il percorso – che si svolgerà da oggi a domenica 12 ottobre. Il programma è stato presentato ieri nell’aula verde dell’Abbadia di Fiastra dal vescovo Nazzareno Marconi con Renato Poletti, presidente sia del Tavolo di concertazione che della Fondazione Giustiniani Bandini, e l’avvocato Simone Longhi, direttore del progetto Cammini Lauretani. La statua della Madonna di Loreto, accompagnata da un’équipe di sette persone (capitanata da Longhi), partirà dal Santuario Pontificio della Santa Casa per giungere fino a Roma attraverso l’intero tracciato della Via Lauretana.

Un pellegrinaggio simbolico che farà tappa nelle comunità locali con celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e riflessione, promuovendo la spiritualità del pellegrinaggio mariano e valorizzando il patrimonio culturale e religioso che caratterizza i territori toccati: Loreto, Recanati, Macerata, Tolentino, Camerino, Colfiorito, Foligno, Montefalco, Spoleto, Terni, Narni, Otricoli, Magliano Sabina, Gallese, Civita Castellana, Castel Sant’Elia, Rignano Flaminio, Castelnuovo di Porto, Riano, Prima Porta, Roma. Tre regioni coinvolte, Marche, Umbria e Lazio. La statua arriverà sabato 11 nella capitale, dove sarà accolta prima nella chiesa dei marchigiani di San Salvatore in Lauro dal cardinale Mario Grech e, domenica 12, giungerà sul sagrato della basilica di San Pietro dove Papa Leone XIV presiederà la celebrazione eucaristica in occasione del Giubileo della spiritualità mariana. Oggi alle 18.45 la statua farà tappa a Recanati, domani dalle 9.30 alla cattedrale di San Giovanni a Macerata, poi alle 15 all’Abbadia di Fiastra, alle 16.30 al monastero di Santa Teresa a Tolentino e alle 17.30 alla basilica di San Nicola. Domenica alle 9 sarà alla basilica di San Venanzio a Camerino. "C’è grande attesa – ha dichiarato Marconi –. La riscoperta di questo cammino spirituale è sempre più chiara. La Chiesa aveva già riconosciuto nella programmazione del Giubileo la Via Lauretana come uno dei sette cammini di pellegrinaggio più importanti. C’è stato un lavoro di sinergia tra Comuni, Diocesi e vescovi. C’è tanto bisogno di segni di pace e unità. La Via Lauretana è il filo che lega la devozione popolare di un grande territorio". Il vescovo ha sottolineato che è ricca di storia, arte, fede, enogastronomia. "Tutti dobbiamo sentirci non solo custodi, ma anche diffusori, soprattutto tra le nuove generazioni", ha aggiunto. "Un atto di fede e riscoperta del suo valore culturale e turistico", ha aggiunto Longhi. "La Peregrinatio Mariae – ha concluso Poletti – rappresenta un segno forte di unità ecclesiale e territoriale".