Dalla scuola alla palestra: "Un polo dell’educazione"

È stata inaugurata ed è operativa la nuova palestra della scuola primaria G. Natali, ultima parte a completamento dell’ABF Hub educativo 0-11 di Sforzacosta, frutto della collaborazione tra Andrea Bocelli Foundation e il Comune. Ad arricchire lo spazio sportivo, un murales realizzato dall’artista Alice Lotti nel corso di un laboratorio che ha coinvolto studenti e partecipanti ai laboratori cittadini nella fase ideativa. Alla consegna c’erano Veronica Berti Bocelli, vicepresidente ABF, e Laura Biancalani, direttore generale ABF; poi il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, l’assessore all’istruzione Katiuscia Cassetta, il presidente del consiglio comunale Francesco Luciani, il campione paraolimpico Alessandro Ossola, la campionessa di ginnastica ritmica Anna Piergentili, Francesco Bisotto e Mattia Boninfante della Lube e il prestigiatore Andrea Paris.

"La palestra è luogo d’incontro, scoperta e crescita condivisa – ha detto in occasione del taglio del nastro, Laura Biancalani –. Con la sua apertura si conclude un percorso costruito insieme al territorio, capace di accogliere e valorizzare ogni storia". "In questi spazi, nati nel cuore ferito del sisma, rinasce la fiducia nella forza dell’educazione – ha aggiunto Veronica Berti Bocelli –, nella tenacia delle comunità. Un grazie ai nostri amici atleti Alessandro Ossola e Anna Piergentili, che hanno saputo portare un esempio forte di impegno e di passione". Ha continuato il sindaco Parcaroli: "Un ringraziamento alla Andrea Bocelli Foundation per la vicinanza che continua a dimostrare al nostro territorio".

Nel frattempo, proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo Ipsia R. Frau di San Ginesio, complesso scolastico innovativo progettato e sviluppato dal team di esperti di Andrea Bocelli Foundation con gli Uffici del commissario per la ricostruzione post sisma per l’Italia centrale. Si tratta di tre blocchi adiacenti dedicati ad attività scolastiche, laboratoriali, sportive e ludico-creative anche all’aperto, su una superficie complessiva di oltre 2.800 metri quadrati. Una struttura moderna con impianto fotovoltaico da 40 kWp, antisismica e certificata classe IV.