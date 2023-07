Dalla siccità ai nubifragi "Ora i nostri laghi sono pieni, fossi a rischio esondazione"

di Lucia Gentili

"Mi preoccupa il fatto che non sia ancora maturata la consapevolezza del rischio del reticolo idraulico minore, ovvero fossi, torrenti e piccoli affluenti, che esondano con maggiore facilità nel caso di piogge concentrate, come quelle cadute sul nostro territorio, rispetto al reticolo principale (fiumi)". L’avvocato Claudio Netti, amministratore della società di progettazione del Consorzio di bonifica delle Marche, fa il punto sui corsi d’acqua, evidenziando, tra i vari aspetti, la scarsità di risorse destinate a quelli minori.

Qual è la fotografia attuale?

"La medaglia si sta rovesciando: le due facce sono siccità e concentrazione di piogge. Questo cambio di prospettiva sta diventando sempre più rapido. E credo che ci accompagnerà per tutta la stagione estiva. Giorni fa abbiamo registrato allagamenti in alcune zone dell’Alto Maceratese, a Camerino e Castelraimondo, e giovedì è piovuto a Tolentino. Mentre la prossima settimana sono previsti 40 gradi. Sono stati sottovalutati l’aumento di temperatura nel Mediterraneo e l’ingresso in Atlantico della corrente calda (la Niña). Le alte temperature creano maggiore evaporazione, così il pericolo di piogge violente è dietro l’angolo".

Come ha reagito il territorio?

"Non era preparato ai mutamenti climatici, neanche la popolazione, rispetto alle abitudini che dovremmo avere verso le due facce della medaglia (poca acqua o troppa acqua). Bisogna lavorare per contenere gli eccessi nei laghi per dare una risposta nei periodi in cui la risorsa scarseggia. I nostri laghi sono pieni, come quello di Castreccioni (diga sul fiume Musone); ma è vero anche che nelle Marche, negli ultimi tempi, sono scesi 9 miliardi di metri cubi di acqua l’anno, ma siamo capaci di trattenerne meno di 100 milioni. È come ripararsi con un ombrellino cinese durante un temporale. Dove sono state realizzate delle opere, come ad esempio a Trodica di Morrovalle, la situazione è migliorata. Ma, invece, il sistema di accumulo sul Chienti – come per i laghi di Polverina, Caccamo, Le Grazie e Fiastra – è pensato per produrre energia idroelettrica e non è di ausilio al piccolo rischio di esondazione, cioè non prevede opere pensate per un uso plurimo. La logica di produzione è diversa dalla logica di prevenzione".

Allora quali potrebbero essere le soluzioni?

"Innanzitutto un tavolo unico regionale, che guardi alla materia in modo unitario. Queste le priorità: definire gli scenari futuri, superare le frammentazioni, da parte dei decisori, poi individuare le soluzioni utili per conseguire il risultato. Quest’ultimo deve tenere conto delle diverse funzioni, idropotabile, irrigua, laminazione delle piene e produzione di energia. La gestione idrica deve essere un compromesso tra funzioni apparentemente contrastanti".

Cosa la preoccupa di più?

"Viene sottovalutato il rischio del reticolo minore; con queste piogge intensissime e concentrate, abbiamo avuto allagamenti per fossi e torrenti e, di contro, fiumi in secca. Eppure nelle Marche abbiamo 20mila chilometri di corsi d’acqua minori, sotto il governo del Consorzio di bonifica, ma il contributo per ogni chilometro quadrato di superficie è di 600 euro. Non esistono altre regioni d’Italia con risorse così scarse per la tutela del reticolo minore; in Toscana, Calabria, Puglia, Veneto, e pure in Emilia Romagna (malgrado quanto accaduto) il contributo è di almeno dieci volte tanto".