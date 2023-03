Dalla sicurezza stradale allo sviluppo urbanistico "Documento consegnato agli amministratori"

Viabilità e sicurezza stradale, manutenzione, ottimizzazione e progettualità aree verdi (Formaggino, Borgo Foro Boario, Aula Verde ed ex isola ecologica Sticchi), Cartiera, sviluppo e prospettive, monitoraggio emissioni. E ricostruzione e sviluppo urbanistico post-sisma. Queste, in sintesi, le linee prioritarie contenute nel documento delle istanze di quartiere Foro Boario consegnate all’amministrazione di Tolentino durante l’assemblea generale di venerdì scorso. Un documento frutto della campagna di ascolto svolta nel quartiere dal 15 dicembre al 15 gennaio. "Desidero ringraziare tutti i cittadini intervenuti, e quanti, pur assenti, non hanno fatto mai mancare il loro contributo e sostegno – ha affermato il presidente del consiglio di quartiere Gianni Principi –. Agli amministratori abbiamo affidato il prezioso documento delle istanze del nostro territorio, che confidiamo sarà un punto di riferimento per un’efficace partecipata azione amministrativa. Un plauso a tutto il Consiglio di quartiere per il grande e generoso lavoro". Erano presenti il sindaco Mauro Sclavi, la vice Alessia Pupo, gli assessori Diego Aloisi, Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni, il dottor Servili Stefano, il presidente del Consiglio Alessandro Massi, i consiglieri comunali con delega Luigino Luconi e Trombetta Antonio.