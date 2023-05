Dalla storia locale alla figura di Carlo Urbani Due incontri all’Agraria

Conferenza dedicata alla figura di Carlo Urbani e alla "Giornata della terra" all’Istituto agrario Garibaldi. L’associazione culturale Le Casette ha organizzato, in collaborazione con la scuola, un incontro diviso in due parti per le classi quinte. Nella prima, l’associazione ha donato alla biblioteca dell’istituto alcuni testi scritti da Romano Ruffini sulla storia di Macerata. Dopo la donazione da parte del presidente Luigi Pianesi, l’autore ha presentato alcuni dei volumi realizzati. L’incontro ha poi avuto la seconda parte, dal titolo "La terra, l’uomo, il medico", dedicata al medico Carlo Urbani, nella ricorrenza del ventennale della morte, con l’intervento di Paolo Staffolani, medico specialista in Igiene e medicina preventiva.