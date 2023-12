Dalla terracotta al marzapane. Gli oltre 150 presepi di Cassese

A Macerata e nelle Marche tutte il nome Cassese porta alla mente centinaia di presepi. Domenico Cassese nato nel 1908 a Brindisi, si trasferisce a Pollenza poi lavora in banca, a San Severino e a Macerata. Sin da piccolo è attratto dai presepi e la passione cresce con gli anni tanto da portarlo a possedere oltre quattromila oggetti che compongono più di 150 presepi. Va in pensione a 60 anni e decide di trasformare la raccolta in un vero e proprio "Museo tipologico del presepe", unico nel suo genere, che allestisce nella sua casa di Macerata, in via Maffeo Pantaleoni, che espone in parte anche a Tolentino, Brindisi, San Marino, Loreto e Vittorio Veneto. Da gennaio la ricca collezione si è trasferita a Sant’Angelo in Pontano – la città dei cento presepi che, così, ha raddoppiato – dove ha trovato spazi adeguati e lustro. Delle sue cinque figlie, nate fra il 1933 e il 1957, Maria Linda è la più giovane. Vive a Pordenone ma il periodo natalizio è per lei occasione anche di fare da guida al museo del papà dove torna sempre molto volentieri. "Ho avuto modo di vivere molto tempo vicino a mio padre – dice – e alla sua passione tanto che ancora oggi, quando spiego gli oggetti che compongono la collezione ripeto con le sue stesse parole e sento la sua voce nelle orecchie".

Come è nata la passione a suo padre?

"Quando era molto piccolo guardava ammirato il rito di suo nonno materno: si iniziava a con l’apertura delle scatole, riposte accuratamente l’anno precedente, incartate con fogli di giornale e strati di paglia. Se qualche figura si era danneggiata si andava al fornello a preparare la colla di farina per ripristinare ciò che si era rotto".

Poi?

"Nel 1968 è venuto a conoscenza che a Tolentino si teneva il convengo annuale dell’Associazione amici del presepe, che ha sede a Roma, da allora la sua passione è stata, se possibile, ancora più coinvolgente".

Di quali materiali sono fatti i presepi?

"Si va dai classici napoletani del ‘700 in terracotta dipinta a quelli realizzati in conchiglia, granturco, legno, cartapesta, metallo, trucioli, paglia, marzapane e altro".

Come faceva suo padre a reperire i vari presepi?

"Li acquistava, li scambiava, li riceveva in regalo. Teneva contatti epistolari con artigiani e collezionisti di tutto il mondo. Una volta ha comprato dei pezzi all’ospedale delle bambole di Napoli, costavano 17mila lire ma lui ha aggiunto 10 lire perché il 17 laggiù porta male".

Un legame quello con suo padre e i presepi che è indissolubile

"Già. Potrei raccontare moltissimi aneddoti legati al modo in cui mio padre è venuto in possesso, nei decenni, dei vari pezzi perché mi portava quasi sempre con lui. Ho avuto modo, con il tempo e dopo la morte di mio padre avvenuta nel 1997, di venire a contatto con figli di suoi amici e di acquisire maggiori notizie, di sistemare in un preciso periodo alcune figure venendo a sapere, ad esempio, che analoghe "testine" presenti nella collezione Cassese si trovano al Museo delle arti e tradizioni popolari di Roma, al Museo internazionale della ceramica di Faenza e al Museo etnografico di Taranto".