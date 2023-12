Dalla violenza di genere ai minori presi in carico: "Tante richieste di aiuto"

Attenzione alle politiche abitative, alle politiche attive del lavoro, al sostegno agli anziani più numerosi e fragili, ma anche alla famiglia. Questi i filoni di intervento su cui si è concentrato maggiormente nel 2023 l’assessorato alle Politiche sociali. "Evidenti sono le fragilità legate ai nuclei familiari se si pensa – spiega l’assessore Francesca D’Alessandro – che c’è un incremento del 50% delle richieste di indagine socio-ambientale da parte delle autorità giudiziarie rispetto al 2022. Abbiamo assistito a una maggiore complessità delle situazioni familiari, visto l’aumento di problematiche come le separazioni conflittuali, le elusioni dell’obbligo scolastico, le fragilità adolescenziale e la violenza intra-familiare; tutto ciò ci ha portato a lavorare sulle politiche di prevenzione alle fragilità genitoriali, sulla costruzione di progetti educativi e ricreativi per bambini e adolescenti e su politiche educative attive per i giovani potenziando anche il rapporto e la collaborazione con la rete territoriale locale. Lo sportello "Famiglie al centro" (nel 2023 ne hanno beneficiato 113 persone), ha offerto supporto psicologico per la gestione di tante problematiche relative alla coppia, ma anche al rapporto genitori-figli, nonché alle fragilità degli adolescenti". Nel 2023, 155 sono i minori in carico su mandato del Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario; 146 i minori in carico al Comune, 48 le famiglie con servizio di assistenza domiciliare, 78 i minorenni beneficiari del Servizio di educativa territoriale, 76 i minori in affidamento a parenti entro il 4° grado, 89 i minori stranieri non accompagnati in carico al Comune, 35 i nuclei familiari oggetto di violenza di genere. Nel 2023 è stato potenziato il Servizio di assistenza all’autonomia scolastica e sono stati affiancati 185 alunni. Per quanto riguarda le politiche abitative sono stati assegnati sei alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tra le novità del 2023, l’assessorato ha promosso il Reddito di civiltà, una misura destinata a reimmettere nel mercato chi ha perso lavoro soprattutto a seguito del Covid.