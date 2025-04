Dalla vocazione alla prima messa. Don Mattia, parroco a 29 anni: "La mia vita al servizio degli altri"

La diocesi di Fermo avrà un nuovo parroco, che con l’energia suoi 29 anni andrà a servire Dio e si metterà all’ascolto della comunità. Don Mattia Sagripanti, giovane classe ‘96, sarà ordinato sacerdote domani (alle 17) nella cattedrale di Fermo, dall’arcivescovo Rocco Pennacchio, un tappa cruciale nel suo percorso iniziato dal seminario di Macerata nel 2015 e culminato con l’ordinazione a diacono lo scorso 22 febbraio. Cresciuto in contrada Macina, tra Corridonia e Mogliano, sarà proprio nella chiesa di San Gregorio a Mogliano che Don Mattia celebrerà la sua prima messa il 4 maggio, alle 11.30.

Sagripanti, quando nasce la sua vocazione? "È una chiamata che ho sentito sin da piccolo. In giovinezza poi sono sorte altre preoccupazioni insieme a scuola e amicizie, ma alla fine sono arrivato a domandarmi se queste relazioni potevano darmi la felicità che cercavo. La risposta è stata no, così mi sono reso disponibile a intraprendere l’evangelizzazione. Il tutto nell’ambito del carisma dove sono nato e che ancora oggi mi accompagna, ovvero l’esperienza del cammino neocatecumenale".

Quali sono state le figure che hanno influito sulla scelta? "La fede ricevuta dai miei genitori è stata molto importante. Quello che mi hanno trasmesso mi ha permesso di poter avvertire la presenza costante del Signore e di scoprire, in un ottica di fede, che ero chiamato a una missione".

Ha vissuto un periodo proprio di missione in Oriente, tra Macao, Taiwan e Hong Kong, cosa le ha lasciato? "Significa entrare in una cultura completamente diversa dalla nostra. Sono stato in una terra lontano da casa ma dentro portavo la certezza di una chiamata e dell’amore di Dio".

Come si sente alla vigilia dell’ordinazione presbiteriale? "Dinanzi alla grandezza della vocazione ci si sente sempre inadeguati. Come dicono le scritture ‘degno di fede è colui che ti chiama’, quindi anche se ci saranno cadute e a volte il futuro farà un po’ paura, confido nel Signore che in tutti questi anni mi è stato fedele e lo sarà ancora".

Che messaggio si sente di mandare ai giovani? "Vale la pena dare la vita alla missione che il Signore ti affida? Io credo di sì e ritengo che sia cosa buona e giusta poiché alla fine non c’è nulla da perdere, anzi, si guadagna tutto. La chiamata che sento è quella di essere un pastore che ha cura del gregge, vale a dire donare la vita per gli altri. Non avrebbe alcun senso essere prete per me stesso".

Ha un desiderio che vorrebbe realizzare? "Il Signore mi ha chiamato all’interno dell’esperienza del cammino neocatecumenale che a noi dà sempre una forte connotazione missionaria. Chiaro che la missione è anche nei nostri territori, ma se dovessi esprimere un desiderio, sarebbe quello di ripartire".