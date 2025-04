Dall’Aglio: "Bilancio ingessato, ma non vale per gli amici"

Bilancio ingessato, tranne che per gli amici. Il Comune di Potenza Picena ha trovato senza battere ciglio 4mila euro + Iva per finanziare la tappa in trasferta di Filsofarte, rassegna civitanovese promossa e organizzata dal consigliere di Fratelli d’Italia Gianluca Crocetti, che ha un curriculum di tutto rispetto (due condanne più un altro procedimento in corso).

È questa la polemica che ha lanciato sui social network il segretario del Pd locale, Stefano Dall’Aglio (foto), dopo l’incontro che ha visto protagonista il giornalista e conduttore tv Nicola Porro nell’auditorium Scarfiotti di Potenza Picena.

"Nell’ultimo consiglio comunale – afferma Dall’Aglio –, l’assessore al bilancio Luca Strovegli ha più volte pianto miseria evidenziando che il bilancio non presenta spazi di manovra e che le varie voci di spesa sono praticamente tutte obbligate. Ora, mentre attendiamo di capire se il grande pensatore Nicola Porro sia da annoverare tra i filosofi o tra gli artisti, viene da chiedersi come siano stati impiegati quei 4mila euro, visto che ovviamente la sala è stata gentilmente concessa dal Comune. Trattandosi di soldi pubblici sarebbe opportuno capirne di più".