Dall’agricoltura al sociale. Cooperative ben radicate

Oltre 300 imprese, 86.000 soci che danno lavoro a circa 11.500 persone, di cui 3.200 in gravi situazioni di disagio, e che realizzano un giro d’affari che si attesta a quota 1,6 miliardi di euro. Sono questi i numeri delle cooperative che, nella Regione Marche, hanno un ruolo fondamentale nell’economia e vantano una presenza massiccia in ogni settore. Sono i numeri che emergono dall’assemblea regionale di Confcooperative Marche, che si è svolta all’Hotel Cosmopolitan. La sala era gremita di addetti ai lavori, che si sono confrontati, con vari interventi, su più temi. "Lavoro, comunità, futuro": tre parole chiave, che erano anche il titolo dell’assemblea, alla quale hanno preso parte Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, Massimo Stronati, presidente di Confcooperative Marche, Mario Baldassarri, presidente Istao, Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova, Andrea Maria Antonini, assessore allo Sviluppo Economico della Regione. Dopo i saluti iniziali, tra cui quello dell’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, il presidente Massimo Stronati ha fornito i numeri di Confcooperative Marche. I dati Istat confermano il radicamento del movimento cooperativo non solo in ambito agricolo e agroalimentare, ma anche nel settore socio-sanitario: rappresenta il 41,3% del totale degli addetti del settore privato nella filiera. Il contributo occupazionale della cooperazione raggiunge con il 79% nel comparto dell’assistenza sociale residenziale e il 91,2% nel comparto dell’assistenza sociale non residenziale. La quota di addetti in cooperativa è pari al 29,8% del totale degli addetti nel settore. Nei servizi di pulizia e sanificazione la quota di addetti in cooperativa è pari al 25,9% del totale degli addetti del comparto. Una cooperativa su quattro, tra quelle attive, non ha più di 10 anni di attività, ma il 36% ha già festeggiato i 30 anni. Il 64,1% degli occupati è donna, come pure il 50,1% dei soci persone fisiche. Il 42% delle cooperative aderenti attive conta una presenza maggioritaria femminile anche tra i soci.

"Dal 2020 a oggi hanno aderito all’associazione 41 nuove imprese, di cui 39 sono iscritte come attive nell’elenco nazionale di Confcooperative", ha spiegato Stronati. "Le istituzioni possono fare molto sia in termini di stimolo che di costruzione di un settore produttivo più robusto – sono le parole del presidente Acquaroli –. Il tema più sentito per le piccole imprese e anche per il mondo della cooperazione è il problema dell’accesso al credito. Gli strumenti messi in campo con la programmazione europea o la finanza pubblica sono sono sufficienti. Occorrono istituti più sensibili alle difficoltà che l’economia sta affrontando". Tra le sfide di cui si è parlato l’arretramento delle nuove iscrizioni di cooperative alle Camere di commercio nel 2023, la transizione digitale e la sostenibilità. Stronati è stato confermato presidente di Confcooperative Marche per il 2024 -2028.

Chiara Marinelli