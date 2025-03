Dall’agricoltura al turismo. Bandi per l’accesso al credito

Partecipato il primo incontro del ciclo "Diamo credito alle aziende", promosso dalla Regione con il supporto tecnico e operativo di Svem Sviluppo Europa Marche, per illustrare i nuovi bandi per favorire l’accesso al credito delle imprese. Si è svolto nella sede della Camera di Commercio di Macerata ed è stato moderato dal presidente di Svem Andrea Santori. La Regione ha stanziato 8,2 milioni di euro per la capitalizzazione delle piccole medie imprese, con l’obiettivo di rendere le aziende locali più solide e favorire la trasformazione da società di persone a società di capitali. Oltre a bandi per promuovere la transizione energetica.

Durante l’incontro sono stati illustrati i bandi in uscita a marzo e sono state approfondite le opportunità di investimento nel settore green, con fondi specifici destinati ai comparti produttivo, agricolo e turistico. Tra i bandi anche 20 milioni per la transizione energetica: le imprese in questo caso potranno accedere a finanziamenti a tasso zero per un totale di 14 milioni o a contributi a fondo perduto per 6 milioni per ridurre di almeno il 30% delle emissioni di gas serra. Novità anche per l’agricoltura. Grazie al Fondo Nuovo Credito, con una dotazione di 7 milioni di euro, saranno sostenuti investimenti produttivi e ambientali.

"È l’occasione per le aziende di investire in nuove tecnologie, riducendo i costi aziendali, i costi dell’energia e trovare nuove opportunità in un momento storico dove il credito è diminuito", ha concluso il sindaco Sandro Parcaroli.