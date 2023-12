Dall’albero al Presepe vivente. Tutto pronto per il Natale

Il "Natale Morrovallese" si prepara a prendere vita già domani pomeriggio con l’accensione delle luminarie in piazza Pertini. Si aprirà così ufficialmente il sipario sul cartellone degli eventi che caratterizzerà tutto il mese di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Appuntamento quindi alle 17 a Trodica con l’animazione e lo spettacolo per bambini a cura di Maga Puzzetta, poi alle 18 l’atteso momento dell’accensione delle luci e dell’albero di Natale, a seguire una festa con caramelle, dolcetti e bevande calde. I festeggiamenti arriveranno inoltre al paese alto dal 7 dicembre alle 19 con l’accensione del "focaraccio" a Borgo Marconi, replicata alle 21 anche a Trodica nei pressi della chiesa dell’Emmanuele mentre il giorno dopo aprirà il "Villaggio di Babbo Natale" in piazza Vittorio Emanuele (dalle 14 alle 18), e nel fine settimana la Croce Verde Morrovalle-Montecosaro darà il via a a una raccolta fondi alla chiesa dell’Emmanuele.

Il 15 e 16 dicembre, l’auditorium San Francesco ospiterà le feste di Natale delle scuole dell’infanzia, a seguire, il 22 dicembre alla chiesa di San Bartolomeo andrà in scena il concerto di Natale firmato dall’associazione "Marche all’Opera" del maestro Alfredo Sorichetti. La giornata clou, però, sarà quella del 26 dicembre.Protagonista principale il Presepe vivente, a cura della Pro Loco Morrovalle, che si snoderà per le vie del centro storico dalle 16 alle 19.30. Un evento che richiama ogni anno migliaia di visitatori catapultandoli nell’atmosfera magica del borgo antico addobbato.

Le vie del centro storico si popolano di fabbri, falegnami, ciabattini, mercanti, pastori e altro ancora, come una grande teatro a cielo aperto con centinaia di figuranti. Il percorso si articola lungo tutto il reticolo di piazze e vicoli, tra raffigurazioni in costume e punti di ristoro, fino ad arrivare alla capanna della Natività. Sempre il 26, alle 17.30, torna un classico del Natale morrovallese: il concerto di Natale del corpo bandistico Verdi, che avrà come location la chiesa di San Bartolomeo. La giornata si replicherà poi il primo gennaio, con il bis del Presepe vivente e, alle 17, il "Concerto d’organo per la pace" nella chiesa di San Bartolomeo. Gran finale, il 6 gennaio dalle 14.30 alle 18, con la Festa della Befana in piazza Vittorio Emanuele II: la fine delle festività sarà salutata con lo spettacolo dell’Uomo nel pallone e tanti regali.

Diego Pierluigi